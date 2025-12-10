Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca, gracias a su larga tradición, su facilidad para participar y la variedad de modalidades que brinda a los apostadores. Cada tarde, miles de personas se conectan con la expectativa de acertar el número ganador y llevarse alguno de sus atractivos premios.

Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 10 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece diversas opciones para participar, pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes apuestan de manera ocasional. Sus modalidades combinan estrategia, intuición y una dosis de suerte:



4 cifras directo (superpleno): requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincide exactamente con las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): se debe acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten que cada jugador elija la forma de participar que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Uno de sus mayores atractivos es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos disfruten del sorteo sin necesidad de hacer grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para cobrar un premio es rápido y sencillo. El ganador debe dirigirse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT, se pueden solicitar documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma ilusión: que la suerte los acompañe en el próximo sorteo.