Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca, gracias a su larga tradición, su facilidad para participar y la variedad de modalidades que brinda a los apostadores. Cada tarde, miles de personas se conectan con la expectativa de acertar el número ganador y llevarse alguno de sus atractivos premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 10 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece diversas opciones para participar, pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes apuestan de manera ocasional. Sus modalidades combinan estrategia, intuición y una dosis de suerte:
Estas alternativas permiten que cada jugador elija la forma de participar que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia.
Uno de sus mayores atractivos es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos disfruten del sorteo sin necesidad de hacer grandes inversiones.
El proceso para cobrar un premio es rápido y sencillo. El ganador debe dirigirse a un punto de pago autorizado y presentar:
Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT, se pueden solicitar documentos adicionales:
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma ilusión: que la suerte los acompañe en el próximo sorteo.