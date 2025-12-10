Marta Lucía Ramírez: El Nobel a María Corina es el comienzo para la salida de Maduro

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se encuentra en Oslo acompañando a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la recepción del Premio Nobel. En diálogo con Mañanas Blu, Ramírez compartió la profunda emoción del momento, destacando la coherencia, el trabajo "sin tacha" y el sacrificio permanente de Machado durante 25 años de lucha. Ramírez enfatizó que este reconocimiento es en realidad el resultado de la lucha de todos los venezolanos, tanto los que están en el país como los millones que se encuentran dispersos por el mundo.

La exvicepresidenta confirmó que su presencia en Noruega se debe a una invitación personal de María Corina Machado y su familia, producto de una amistad y un compromiso compartido de varios años con la causa de la democracia y la libertad. Ambas han estado comprometidas en la lucha por el derecho de los pueblos colombiano y venezolano a vivir en paz, con progreso y bajo un Estado de derecho.

Ramírez asumió que otras figuras políticas continentales y euroamericanas presentes en Oslo, como el expresidente Iván Duque, la española Cayetana Álvarez de Toledo y la congresista María Elvira Salazar, también fueron invitadas por Machado. Estas invitaciones, según Ramírez, buscan reconocer a quienes han acompañado la causa venezolana, mencionando específicamente el apoyo de Duque a la diáspora y el trabajo de Cayetana llevando la voz de Venezuela a España, a pesar del apoyo del gobierno español a Maduro.



La vía para el fin del régimen de Maduro

Al analizar el futuro de Venezuela, Ramírez fue enfática al señalar que el Premio Nobel no es el fin, sino "el comienzo de lo que hay que alcanzar ahora, que va a ser la salida de Maduro y la reconstrucción de Venezuela". Aunque la exvicepresidenta desea que el régimen de Nicolás Maduro llegue a su fin, ella reconoce que los esfuerzos democráticos han sido insuficientes.

A diferencia de las protestas violentas que, según Ramírez, ocurrieron en Colombia en 2019 y 2021, la lucha liderada por María Corina en Venezuela ha consistido en protestas pacíficas y la participación en elecciones, incluso sabiendo que muchas veces estas eran fraudulentas.



No obstante, después de 25 años de chavismo y ante el fracaso de las vías pacíficas y los llamados internacionales, Ramírez considera que los espacios se han reducido.

Consultada sobre si la fuerza es la única vía, Ramírez reiteró que la fuerza debe ser el "último recurso". Sin embargo, se mostró "muy próxima a esa teoría". La exvicepresidenta concluyó que, si no ocurre un "milagro" que haga que Maduro "reflexione y reconozca su derrota," la salida tendrá que ser por la fuerza.

La exvicepresidenta citó el discurso pronunciado en la ceremonia del Nobel, destacando que "mientras no haya justicia no hay paz". Argumentó que la falta de justicia en las negociaciones de paz en Colombia llevó a más narcotráfico y violencia. En el caso de Venezuela, si no hay una salida de Maduro, no solo se perderá la libertad de ese país, sino que la democracia de los colombianos se dirigirá al "abismo".

