Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Marta Lucía Ramírez: El Nobel a María Corina es el comienzo para la salida de Maduro

Marta Lucía Ramírez: El Nobel a María Corina es el comienzo para la salida de Maduro

Al analizar el futuro de Venezuela, Ramírez fue enfática al señalar que el Premio Nobel no es el fin, sino "el comienzo de lo que hay que alcanzar ahora, que va a ser la salida de Maduro y la reconstrucción de Venezuela".

