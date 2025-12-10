En bote: así se le habría "volado" María Corina Machado al régimen de Maduro para llegar a Oslo

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, habría salido de Venezuela en una operación de alto secreto, viajando en una embarcación o bote con destino a Curazao, según reportes recientes del diario Wall Street Journal. Este desplazamiento, que ocurrió presuntamente el martes pasado, se presume como un escape del país para poder llegar a Noruega, posiblemente Oslo, en un contexto relacionado con el premio Nobel de la Paz.

El Wall Street Journal basa esta información en una fuente directa: un funcionario de la administración de los Estados Unidos. De confirmarse, esta salida desmentiría las sugerencias del régimen de Nicolás Maduro de que Machado ya no se encontraba en territorio venezolano.



Operativo secreto con presunto respaldo de EEUU

El viaje de Machado fue catalogado como "secreto", manteniéndose así para evitar torpedear el desplazamiento de la líder opositora. Aunque los detalles de la operación no han sido compartidos, el hecho de que la información provenga de una fuente gubernamental de los Estados Unidos sugiere que la administración estaba enterada y que pudo haber existido algún tipo de asistencia o seguimiento,.

La experiencia de Estados Unidos asistiendo la salida de figuras de la oposición venezolana ya tiene precedentes, como fue el caso del conocido grupo de las guacamayas, cuya partida fue descrita en su momento como una "operación precisa". Además, el mar Caribe está fuertemente vigilado por Estados Unidos, lo que hace suponer que cualquier movimiento de una lancha es conocido. Esta suposición se refuerza dado que la fuente que confirma la información es del gobierno estadounidense.



De Caracas al Caribe

La salida de Machado confirma que estaba en Venezuela, posiblemente en la clandestinidad, y que su movimiento hasta la costa requirió una compleja logística. El operativo, calificado como de "película," implicó moverse por tierra desde Caracas hasta una zona costera para abordar la embarcación.

Si Machado se encontraba en Caracas, la ruta más corta por tierra era hacia la costa del estado La Guaira, a unos 30 minutos de la capital, aunque la distancia marítima desde allí hasta Curazao es mayor, estimándose en unas 50 millas náuticas. Otra opción era el estado Falcón, el punto más cercano a Curazao (unas 30 millas náuticas), pero que implica un recorrido terrestre mucho más largo, de unas 4 o 5 horas por carretera desde Caracas.



Escuche aquí la entrevista: