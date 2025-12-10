Momento en que premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado es entregado a su hija

La gala de la entrega del premio Nobel de Paz comenzó con la notable ausencia de la premiada, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

🇻🇪 Así recibió el Premio Nobel de la Paz la hija de María Corina Machado, Ana Corina, a nombre de su madre.



La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.



La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

También asistieron el líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia "una transición pacífica hacia la democracia" en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo. EFE

María Corina Machado: "Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

La exdiputada agregó que, "como este es un premio para todos los venezolanos", ellos lo recibirán.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto", aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.