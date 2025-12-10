Lanzan 'gangazo' para comprar carro usado Nissan, Hyundai, Mercedes, y más desde 14 millones

La compra de un vehículo en Colombia, más que un anhelo, se ha consolidado como una necesidad para la movilidad y desarrollo de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad de los altos precios de la industria automotriz y las estrictas condiciones de acceso a créditos de alto interés pueden frustrar la adquisición de este tipo de bienes. Ante este panorama, el sector de las subastas emerge como una alternativa transparente y competitiva para quienes buscan oportunidades reales en el mercado.

Una de las empresas líderes en este nicho es Subastas y Comercio, una firma colombiana con más de 25 años de experiencia y amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Aunque su fuerte ha sido tradicionalmente las subastas online, la compañía está fortaleciendo su apuesta por la presencialidad, buscando un contacto más directo con potenciales compradores.



Fechas y lugar de la subasta presencial

Como parte de su estrategia para finalizar el año, la empresa anunció un evento presencial que se llevará a cabo el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre en Bogotá.

La cita será en el Centro Empresarial Mercurio, específicamente en el salón Subasta Lover. Los organizadores esperan que los interesados aprovechen los precios competitivos que se ofrecerán, con la posibilidad de empezar el 2026 estrenando carro.



Vehículos, modelos y precios de entrada

Para esta edición especial, la compañía se ha aliado con Usados Renting Colombia , lo que garantiza que los vehículos subastados se encuentren en óptimas condiciones y sean unidades confiables. El portafolio incluye una amplia variedad de marcas y categorías.

En total, se pondrá a disposición de los asistentes un catálogo de más de 40 vehículos, abarcando categorías como:



Automóviles

Camionetas (SUV)

Vans

Pick-ups

Automóviles y Sedanes

Dentro de la categoría de automóviles, se encontrarán marcas destacadas como Nissan, BMW, Stark Zhidou, Mercedes Benz, Hyundai, Citroen, Suzuki y Fiat, disponibles en versiones a gasolina, diésel y eléctricas. Lo más atractivo para los compradores es el precio base, que parte desde los $15.300.000 de pesos. Los modelos disponibles van desde el año 2021 hasta el 2024.



Camionetas (SUV) y Pick-ups

El segmento de camionetas o SUV también tendrá ofertas llamativas. La Gerente General de Subastas y Comercio, Martha Gómez, destacó la competitividad de esta categoría.

"En la subasta presencial tendremos el segmento de camionetas - SUV, donde los asistentes encontrarán vehículos de la marca Ford, Subaru, BMW, Volvo, Chevrolet y DS7 Crossback, cuyo valor de entrada inicia en $44.300.000 de pesos. Esta es una oferta competitiva que llamará la atención de aquellos que buscan mejorar aún más su estilo de vida", explicó Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio.Por otro lado, la oferta de pickups incluirá modelos Nissan, Changan y JMC, con años de fabricación entre 2019, 2020, 2023 y 2024, con un valor base de $43 millones de pesos. Las vans presentarán aliados como Dongfeng, Chevrolet y Renault.

Cómo participar en la subasta y novedades

Para poder acceder al evento y ser considerado un oferente, los ciudadanos interesados deberán asegurar su cupo pagando previamente la garantía de la oferta, cuyo valor dependerá del costo base del vehículo al que deseen aspirar. Es importante tener en cuenta que los cupos son limitados.

Publicidad

Una ventaja adicional que ofrece Subastas y Comercio es la posibilidad de solicitar el servicio de broker. Esto significa que, si un comprador no puede asistir presencialmente, contará con el apoyo de un vendedor en línea que lo representará durante el proceso.

Finalmente, para garantizar la transparencia y el acceso a la información, la subasta también será transmitida en tiempo real, según la gerente Martha Gómez.

"Este evento será la oportunidad para que aquellos asistentes puedan conocer de primera mano y en tiempo real el vehículo que desean adquirir con precios asequibles y competitivos. Adicionalmente, transmitiremos vía streaming por Instagram, TikTok y Facebook para generar mayor impacto y que las personas puedan ver de cerca la realización y familiarización de la subasta", agregó Gómez.