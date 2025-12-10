En vivo
Distrito alerta por posible retoma de indígenas emberá al Parque Nacional

Distrito alerta por posible retoma de indígenas emberá al Parque Nacional

Desde horas de la mañana se han registrado varios movimientos de indígenas emberá en Bogotá, como en el portal 80 de Transmilenio, el Parque Nacional y Unidad de Víctimas. Según el distrito, se ha evidenciado el uso de menores de edad para estos casos.

