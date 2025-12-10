Distrito alerta por posible retoma de indígenas emberá al Parque Nacional

Nuevamente se conoce una alerta por parte del distrito sobre una posible retoma del parque nacional por parte de la comunidad indígena emberá, que permanece asentada en la UPI La Florida, que queda a las afueras de Bogotá por la calle 80.

Recientemente se conoció un video en el que esta misma comunidad estaba entrando sin pagar el pasaje del Transmilenio a este portal, y según lo confirman fuentes del distrito a este medio de comunicación, estaban planeando varias reuniones con otro grupo de esta comunidad en varios puntos de la ciudad como la unidad de reparación de víctimas.

Sin embargo, ante esta alerta, Miguel Silva Moyano, secretario general de Bogotá, alertó sobre la posible instrumentalización de menores de edad para esta aparente retoma. Asegura que hay por lo menos 33 menores de edad y le pide al ICBF especial atención sobre lo que pueda suceder.

“Esta mañana un grupo de la comunidad emberá establecida en la UPI La Floridad salió presuntamente en dirección al Parque Nacional. Son al menos 41 adultos y 33 menores. Desde la Alcaldía de Bogotá le pedimos al ICBF Colombia que proteja a los menores de la comunidad emberá y actúe frente a una posible vulneración de derechos y, sobre todo, que evite su instrumentalización", concluyó el secretario.



Así las cosas, desde el distrito también confirman que ese grupo que llegó a acomodarse en La Florida no hace parte del grupo de personas que volvieron a su territorio desde el mes de septiembre y no hacen parte de una comunidad que está exigiendo respuestas por parte del distrito.

Por ahora las alarmas siguen encendidas y se conoce que este grupo de la comunidad emberá piensa realizar un plantón a lo largo de estos días, a las afueras de la Unidad de Víctimas y de la Agencia Nacional de Tierras.