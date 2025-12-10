Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más originales e innovadores en Colombia. Su propuesta, que mezcla el tradicional chance con la simbología zodiacal, ofrece a los jugadores una experiencia única donde la intuición, la astrología y la suerte convergen en una misma apuesta.

Esta fórmula lo ha convertido en la opción preferida de miles de participantes en todo el país.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 10 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae diariamente a jugadores gracias a su dinámica sencilla y a la variedad de posibilidades que ofrece. Para participar, el apostador debe seguir tres pasos básicos:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite combinar un mismo número con cada uno de los 12 signos simultáneamente.

Además, el jugador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete. Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un ajuste en el horario que incrementó notablemente la participación de los jugadores.



Valor de las apuestas

Una de las razones por las que el Super Astro Sol es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas están diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las ventas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, control y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para hacer efectivo un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT— se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición).

El Super Astro Sol se mantiene como un juego dinámico, confiable y distinto, perfecto para quienes disfrutan combinando tradición, astrología y azar en cada jugada. Siendo uno de los favoritos del chance en Colombia, continúa sorprendiéndo a quienes buscan una experiencia diferente al momento de apostar.