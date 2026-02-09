Chance de Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Noche es uno de los sorteos con mayor tradición en el suroccidente de Colombia y, en particular, en el Valle del Cauca, donde se ha consolidado como una consulta diaria para miles de personas que siguen con atención los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, fruta emblemática de la región, un detalle que refuerza su identidad local y la cercanía con los apostadores.
El número ganador del Chontico Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026 fue XXXX. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar siempre con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a algún premio.Detalle del resultado:
Gracias a la constancia de sus sorteos y a su amplia presencia en puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su sistema de apuestas permite participar con distintos presupuestos y modalidades, lo que amplía el interés entre jugadores frecuentes y ocasionales.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con los siguientes horarios:
Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para quienes participan con regularidad.
El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer valores accesibles para los jugadores:
Esta flexibilidad en los montos contribuye a mantener una alta participación diaria.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción permite jugar de forma segura, consultar resultados en línea y participar sin necesidad de acudir a un punto físico.
El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, aunque existen requisitos comunes en todos los casos.
Documentos requeridos:
Según el valor del premio (UVT):
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Consultar los resultados recientes del Chontico Noche permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|8 Febrero 2026
|7467 - 1
|Chontico Noche
|7 Febrero 2026
|6114 - 1
|Chontico Noche
|6 Febrero 2026
|4953 - 8
|Chontico Noche
|5 Febrero 2026
|5241 - 0
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7
|Chontico Noche
|1 Febrero 2026
|4542 - 6
|Chontico Noche
|31 Enero 2026
|0424 - 9
|Chontico Noche
|30 Enero 2026
|4849 - 4
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6