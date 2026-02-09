Chance de Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos con mayor tradición en el suroccidente de Colombia y, en particular, en el Valle del Cauca, donde se ha consolidado como una consulta diaria para miles de personas que siguen con atención los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, fruta emblemática de la región, un detalle que refuerza su identidad local y la cercanía con los apostadores.

Resultado del chance Chontico Noche – domingo 8 de febrero de 2026

El número ganador del Chontico Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026 fue XXXX. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar siempre con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a algún premio.Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Gracias a la constancia de sus sorteos y a su amplia presencia en puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su sistema de apuestas permite participar con distintos presupuestos y modalidades, lo que amplía el interés entre jugadores frecuentes y ocasionales.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con los siguientes horarios:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para quienes participan con regularidad.

¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Este sorteo se caracteriza por ofrecer valores accesibles para los jugadores:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad en los montos contribuye a mantener una alta participación diaria.

¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción permite jugar de forma segura, consultar resultados en línea y participar sin necesidad de acudir a un punto físico.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, aunque existen requisitos comunes en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos del chance Chontico Noche

Consultar los resultados recientes del Chontico Noche permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano.

Últimos sorteos chance Chontico Noche