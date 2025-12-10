Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Su trayectoria, respaldada por miles de apostadores y una reputación cimentada en la transparencia, lo mantiene como un sorteo tradicional que cada tarde despierta la expectativa de quienes buscan alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Una de las principales razones por las que este sorteo sigue sumando seguidores es la variedad de modalidades que ofrece y los altos pagos que entrega en cada categoría. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó además la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de acierto y añadió un nivel adicional de emoción a cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben tenerlo en cuenta para planear sus apuestas sin contratiempos.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y completamente seguro. Según información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. El ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde mantiene un equilibrio entre tradición, confianza e innovación. Para miles de jugadores en Colombia, cada tarde representa una nueva oportunidad de transformar su suerte con uno de los sorteos más emblemáticos del chance.