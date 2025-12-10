Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares del Caribe colombiano. Cada tarde, miles de jugadores siguen con expectativa este sorteo, motivados por la posibilidad de acertar el número ganador y cambiar su día con un solo resultado.

Su trayectoria, transparencia y arraigo cultural lo han convertido en un referente para quienes disfrutan del azar.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 10 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La estabilidad de su horario y su reputación por procesos claros lo han transformado en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas formas de participación, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidir exactamente con las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden ir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito.

Quinta balota: modalidad añadida desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es accesible para todo tipo de presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita que cualquier persona pueda probar suerte sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en la región Caribe. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que lo caracteriza lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en Colombia.