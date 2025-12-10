Ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025: Mañanas Blu, miércoles, 10 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de diciembre de 2025:



Julián Sánchez, alcalde de Soacha, Cundinamarca , se pronunció sobre el caso del inspector de la Policía que acoso a una vigilante.

, se pronunció sobre el caso del inspector de la Policía que acoso a una vigilante. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC , dio detalles sobre el aumento del salario mínimo.

, dio detalles sobre el aumento del salario mínimo. Fabio Arias, presidente de la CUT , profundizó sobre la propuesta de concertación del salario mínimo.

, profundizó sobre la propuesta de concertación del salario mínimo. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló sobre los productos que están indexados al aumento del salario mínimo.

Escuche el programa completo aquí: