Por pedirle a sus vecinos que no quemaran pólvora, asesinaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

Por pedirle a sus vecinos que no quemaran pólvora, asesinaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

Por ahora las autoridades en el Oriente antioqueño buscan al responsable del homicidio que se logró fugar tras cometer el crimen pero que ya estaría 100 % identificado.

