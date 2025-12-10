Por pedirle a sus vecinos que no quemaran pólvora, asesinaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

La época decembrina no solo ha dejado decenas de personas quemadas con pólvora en el departamento de Antioquia, sino que también ha aumentado la intolerancia como ocurrió recientemente en el municipio de La Ceja en donde Jhony Alejandro Quirama Gaviria fue asesinado por, supuestamente, pedirle a sus vecinos que no tiraran más pólvora.

El hombre de 40 años le habría dicho en varios oportunidades a un grupo de personas que estaban quemando voladores y otros artefactos pirotécnicos que no lo hicieran cerca a su familia, por lo que uno de los involucrados le propinó una puñalada que le causó la muerte a Quirama Gaviria.

Tras conocido este lamentable hecho, las autoridades comenzaron las labores investigativas que han podido arrojar que, al parecer, la víctima se acercó en una primera instancia a sus vecinos y les habría pedido de manera cordial que la pirotecnia fuera quemada más lejos de su propiedad para evitar inconvenientes, solicitud que no fue tenida en cuenta.

Sin embargo, lo que más causó malestar en Quirama Gaviria y que fue el detonante de la agresión fue que en medio de la quema de voladores una mujer del sector resultó lesionada, por lo que ocurrió el reclamo del hombre que a su vez generó la brutal agresión en la cabeza de la víctima que falleció en el lugar de los hechos.



Por ahora las autoridades en el Oriente antioqueño buscan al responsable del homicidio que se logró fugar tras cometer el crimen pero que ya estaría 100 % identificado gracias la información recibida por parte de la familia de Quirama Gaviria y otros vecinos del sector.