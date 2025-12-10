En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescataron a niño de 5 años que estaba abandonado en una vivienda en Medellín

Rescataron a niño de 5 años que estaba abandonado en una vivienda en Medellín

Las autoridades destacaron que el menor de edad fue hallado al interior del inmueble sin que supiera dónde estaban sus padres.

