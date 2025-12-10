Rescataron a niño de 5 años que estaba abandonado en una vivienda en Medellín

En un hecho reprochado por la ciudadanía en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encontró a un menor de edad de tan solo 5 años abandonado en una vivienda del barrio Juan XXIII. Al parecer, una patrulla estaba pasando por el sector cuando fueron advertidos de la situación que fue atendida de manera inmediata.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que los uniformados ingresan al inmueble y no encuentran rastros de los padres del menor de edad que fue traslado hasta la Comisaría de Familia de Emergencia en donde se adelanta a esta hora su proceso de restablecimiento de derechos.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que el menor fue quien logró advertir de la situación luego de pedir auxilio por varios minutos por una de las ventanas de la vivienda ubicada en un sector conocido como La Quiebra.

"Se evitó que esta situación de abandono se convirtiera en una tragedia, y, de esta manera, se pudo garantizar la integridad de este niño. Y no vamos a permitir que ningún niño o ninguna niña quede desprotegido", manifestó Villa.



Por su parte, la Alcaldía de Medellín indicó que el menor fue atendido de manera prioritaria bajo los lineamientos de protección para casos de presunto abandono y quedó bajo la custodia de las autoridades competentes mientras se adelantan las investigaciones pertinentes para lograr establecer por que el menor de edad estaba solo en el inmueble.

Finalmente, destacan desde la capital de Antioquia que a la fecha se han dado más de 9.400 medidas de protección y restablecimiento de derechos a menores de edad en la ciudad, algunos de los casos los presuntos abandonos en donde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá actúa para evitar tragedias al dejar a pequeños niños solos en las casas.