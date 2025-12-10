En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Agente de tránsito sufrió fuerte agresión durante procedimiento en el centro de Cali

Agente de tránsito sufrió fuerte agresión durante procedimiento en el centro de Cali

El funcionario permanece en la Clínica Imbanaco con fractura de tabique. La Alcaldía anunció acciones penales contra el agresor y reforzó el llamado a respetar a los servidores públicos.

