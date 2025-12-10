Agente de tránsito sufrió fuerte agresión durante procedimiento en el centro de Cali

Con una fractura en el tabique permanece en la Clínica Imbanaco Andrés Arboleda, el agente de movilidad que fue atacado la noche del martes 9 de diciembre en cercanías al CAM de Cali, mientras realizaba un procedimiento a un motociclista que transitaba de manera indebida por el carril exclusivo para bicicletas.

El ataque quedó registrado en un video grabado por un ciudadano, donde se observa cuando el motociclista golpea en repetidas ocasiones al funcionario de tránsito.

Tras conocer el hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó enérgicamente la agresión y aseguró que los ataques contra funcionarios no serán permitidos en la ciudad: “Estas agresiones contra servidores públicos son inaceptables. En este momento hay 15 casos que están abiertos con la justicia. Tres personas están en la cárcel. Quiero ser muy claro en que desde la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y Justicia, y en coordinación con la Fiscalía, vamos a trabajar para que se castigue a cualquier persona que agreda físicamente a un guarda de tránsito o a cualquier servidor público", indicó.

A la denuncia del mandatario se sumó el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, quien afirmó que los videos evidencian la gravedad de la agresión y la infracción que originó el procedimiento: “Los videos son bastante contundentes, nada justifica la manera en que este agente de tránsito fue brutalmente golpeado, arrojándolo al piso e insistiendo con rabia en agredirlo por una infracción clara. Lo que sí está claro es la norma vulnerada: una moto transitando por un carril exclusivo para usuarios de bicicleta, poniendo en riesgo la vida de quienes se movilizan por allí. Las motos deben transitar por donde corresponde, no por el carril exclusivo de bicicletas y mucho menos por el andén”, puntualizó el secretario.



El gestor operativo de movilidad, Jorge Vergara, advirtió que las agresiones contra el cuerpo operativo siguen en aumento este año: “En lo que llevamos de este año van más de 70 agresiones a nuestros agentes de tránsito por hacer su trabajo. Es muy importante que la ciudadanía cumpla y asuma responsabilidad de portar los documentos al día y respetar las normas de tránsito", señaló.

El agresor fue capturado por la Policía y será denunciado penalmente por atacar a un servidor público, pero a su vez, se le hará una investigación al agente para evaluar si alguna acción ejecutada por el funcionario desató la agresión del motociclista.