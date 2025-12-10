Orden de captura contra 'Iván Mordisco' y disidentes por genocidio contra pueblo Nasa

La Fiscalía General de la Nación anunció órdenes de captura contra alias 'Iván Mordisco' y otros señalados cabecillas de las disidencias de las FARC por el genocidio contra el pueblo indígena Nasa, en hechos ocurridos en el norte y oriente del Cauca. La decisión se basa en una investigación que permitió identificar un patrón sistemático de violencia que, según el ente acusador, buscaba el exterminio de esta comunidad para facilitar el control territorial de estructuras armadas ilegales.

El trabajo investigativo estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por analistas criminales, antropólogos y expertos, que en terreno recopiló información en coordinación y diálogo permanente con autoridades y comuneros Nasa. Este acercamiento ,permitió documentar 32 hechos delictivos entre homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, los cuales dejaron 43 víctimas desde 2022. Entre ellas se encuentran 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del acuerdo de paz y 5 sabedores ancestrales.

La Fiscalía estableció que estas conductas fueron cometidas por integrantes del Frente Dagoberto Ramos, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. La hipótesis central sostiene que la organización armada ejecutó un plan de exterminio para apoderarse de tierras ancestrales, debilitar la resistencia comunitaria e imponer condiciones de control social y criminal en la región.

Bunker Fiscalía General de la Nación Foto: Fiscalía

De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la decisión surge de un proceso investigativo “muy juicioso”, en el que las distintas direcciones de la Fiscalía ‘entre ellas la Dirección Seccional Cauca, la Unidad Especial de Investigación (UEI) y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos,unificaron esfuerzos para presentar ante un juez de control de garantías la solicitud de capturas. Tras exponer las evidencias, el juez autorizó órdenes contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y 13 integrantes más del Estado Mayor Central, incluidos tres cabecillas, un cabecilla de frente, cinco comandantes de comisión, un comandante de milicias y tres militantes rasos.



A estos señalados jefes disidentes, la Fiscalía les imputará delitos como genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado, como presuntos responsables de los ataques documentados. Camargo destacó la gravedad de los hechos, en especial los asesinatos de sabedores ancestrales y el reclutamiento forzado de menores, prácticas que, según dijo, “minan la existencia misma de la comunidad Nasa”.