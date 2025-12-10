En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Orden de captura contra 'Iván Mordisco' y disidentes por genocidio contra pueblo Nasa

Orden de captura contra 'Iván Mordisco' y disidentes por genocidio contra pueblo Nasa

La autoridades identificaron 32 hechos delictivos entre homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, los cuales dejaron 43 víctimas desde 2022.

