En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Santos: Nobel de Paz es reconocimiento a Machado por luchar sin armas contra la dictadura

Santos: Nobel de Paz es reconocimiento a Machado por luchar sin armas contra la dictadura

Machado dedicó hoy el Nobel de la Paz, por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad