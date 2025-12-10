Santos: Nobel de Paz es reconocimiento a Machado por luchar sin armas contra la dictadura

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) aseguró este miércoles que el premio Nobel de Paz concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado es un reconocimiento a su lucha sin armas contra "la dictadura" de Nicolás Maduro y un llamado a la región a defender la democracia.

"Este reconocimiento tiene un profundo significado para América Latina. Honra a una mujer que decidió enfrentar una dictadura no con violencia, sino empuñando las armas más poderosas de la democracia: la palabra, la verdad y la movilización pacífica de su pueblo", dijo en un video Santos, quien recibió este mismo galardón en 2016 por la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Ana Corina Sosa recibiendo premio de su madre AFP

Machado dedicó hoy el Nobel de la Paz, por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además a los líderes del mundo que "acompañaron y defendieron" su causa.

La líder opositora, que vive en paradero desconocido en Venezuela, no obstante, estará en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa.



En ese contexto, Santos señaló que el Nobel de Machado es "un llamado para toda la región: la democracia se defiende todos los días con coraje, coherencia y con convicción".

Expresidente Juan Manuel Santos AFP

Igualmente, recordó que en un mundo "polarizado, lleno de ruido y de tentaciones de guerra", Machado recuerda que "la valentía no es destruir, sino resistir sin renunciar a los principios".

Además, recalcó que la paz se construye defendiendo la libertad, incluso "cuando eso exige enormes sacrificios personales", al tiempo que expresó su admiración profunda por la opositora, a la que envió un "abrazo solidario y cariñoso