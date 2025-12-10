Richard Ríos anota y celebra con Benfica: vea su gol vs Nápoles en Champions

Noche mágica de UEFA Champions League para el volante colombiano Richard Ríos, quien fue protagonista en la jornada de este miércoles, 10 de diciembre de 20225. El mediocampista anotó en el choque entre Benfica (Portugal) y Nápoles (Italia), en un duelo crucial para el cuadro de Lisboa.

El tanto del colombiano cayó al 20' del primer tiempo tras una gran jugada por parte de su equipo. Tras un centro y una serie de cabezazos en el aire, Ríos aprovechó el descuido de la defensa del cuadro italiano para encarar frente al arco de Vanja Milinković-Savić, así poner el 1-0 parcial en este choque de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Richard Ríos con el Benfica Foto. AFP

Este fue el segundo gol de Ríos con la camiseta del cuadro portugués desde su llegada en el mercado de verano de Europa. El nivel del colombiano ha sido de altibajos desde su llegada a Europa, con algunas críticas en su contra y, poco a poco, logrando la confianza del técnico Mourinho.

En total, Ríos ha disputado un saldo de 22 partidos con la camiseta de Benfica en estos primeros seis meses. No obstante, ha logrado volver a darle confianza a la afición en los últimos partidos en donde ha sido titular y espera ganarse nuevamente la ilusión con la que lo recibieron.



El colombiano llegó a Portugal por cifra superior de 20 millones de euros tras el gran Mundial de Clubes que disputó con Palmeiras, en donde enfrentó a grandes rivaes, entre esos, el Chelsea -club que terminó conquistando la competencia-.