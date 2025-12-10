¿El carbón activado blanquea los dientes o los daña? Experto lanza dura advertencia

El carbón activado se volvió el protagonista de cientos de videos, recetas caseras y productos “milagrosos” que prometen una sonrisa más blanca en pocos días. Pero mientras su fama crece, en los consultorios odontológicos del país aumenta la preocupación. ¿Realmente blanquea los dientes o, por el contrario, los está dañando? La respuesta de los expertos es clara y viene acompañada de evidencia.



Expertos alertan por daño en el esmalte dental

Miles de colombianos han caído en la promesa del “blanqueamiento instantáneo” usando cremas dentales con carbón activado, pero el odontólogo Alejandro Hoyos, especialista en estética dental, advierte que esta tendencia está llegando con consecuencias preocupantes.

En su consultorio, cuenta, está recibiendo pacientes con dos problemas simultáneos: “dientes amarillos y sensibilidad dental severa”, ambos asociados al uso de productos con carbón activado .

Los estudios tampoco respaldan las promesas. Tal como señala el documento consultado, “los resultados del carbón activado a la hora de aclarar o mejorar el tono de los dientes son muy pobres”, especialmente frente a sustancias profesionales como los peróxidos de carbamida o hidrógeno . Y un dato contundente: ninguna crema con carbón activado está avalada por la ADA, la Asociación Dental Americana.



¿Por qué podría causar daño? La ciencia tiene una explicación

El gran problema no es solo que no blanquee: es su nivel de abrasión. La evidencia citada es clara: “el carbón activado es altamente abrasivo”, especialmente cuando se usa dentro de cremas dentales y con técnicas de cepillado tradicionales. Esa abrasión puede desgastar el esmalte, aumentar la sensibilidad y agravar recesiones de encías o erosiones químicas .

Hoyos lo resume de manera directa: “Cuando están utilizando cremas con carbón activado, lo primero que hacemos es suspender el uso de esta crema y cambiarlo por un mejor producto” .



La preocupación crece en pacientes con encías retraídas, quienes tienen expuesto el cemento dental, un tejido extremadamente sensible al frío y al calor. En ellos, advierte el especialista, el daño puede ser “devastador”.

Carbón activado Feeepik

¿Por qué entonces tanta gente lo usa?

Según Hoyos, la explicación es sencilla: “el uso de esta sustancia se puso de moda y la gente ama cualquier solución que parezca rápida y fácil”. El marketing, dice, promete resultados irreales que la ciencia no respalda .

El INVIMA, encargado de regular estos productos en Colombia, tampoco exige estudios clínicos que demuestren efectividad. La entidad se enfoca en la seguridad básica, lo que permite que cremas inefectivas —y potencialmente dañinas— sigan en el mercado.



¿Se puede usar de manera segura? Solo bajo ciertas condiciones

Hoyos precisa que “sí existe una forma segura de usar carbón activado”, siempre y cuando no se frote sobre los dientes. Aplicarlo de forma tópica por 20 minutos puede ayudar a desmanchar, aunque el cambio no será grande. Eso sí, si el objetivo es un resultado visible, su recomendación es directa: acudir a un profesional odontológico.

Además, sugiere dos criterios para evaluar cualquier producto dental:

Usar partículas menores a 20 micrómetros.

Verificar si tiene aval de la FDA o la ADA.

El carbón activado es una tendencia que ganó popularidad gracias al marketing, pero que hoy preocupa a los especialistas por su impacto en la salud dental. En vez de sonrisas más blancas, está dejando dientes sensibles, esmaltes desgastados y resultados que nunca cumplen lo que prometen.

