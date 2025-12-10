Mujer cuenta cómo encontró al asesino de su hermana: "Rompió sus huesos"

La historia de Serymar Soto, una joven de 21 años originaria de México, sigue estremeciendo casi una década después. Su feminicidio, ocurrido en enero de 2017, tuvo como presunto responsable a su prometido, Jorge, con quien mantenía una relación de aproximadamente tres años y con quien estaba a punto de casarse.

De puertas para afuera, la pareja proyectaba una relación estable y amorosa, según dijo Sandra Soto en entrevista con Voces Ausentes Podcast. "Serenatas, regalos y detalles constantes reforzaban la imagen de un compromiso sólido", recordó.

Incluso la familia de Serymar confiaba en él, pues lo consideraban un hombre responsable por hacerse cargo de su propia hija. Sin embargo, detrás de esa fachada, la violencia comenzó a intensificarse, especialmente después de que Jorge le propusiera matrimonio en agosto de 2016.

Según relató de Sara, Serymar regresó del viaje en Mazatlán profundamente angustiada y temerosa por el rumbo de la relación. Le confesó que sentía que las cosas no terminarían bien: "Es que a veces siento que ni va a haber boda", comentó, abrumada por los constantes conflictos, entre ellos la insistencia de Jorge para que ella regañara a su hijo.



También reveló que él solía desestimarla, especialmente cuando intentaba hablar sobre los roces con su hija. En una ocasión, Jorge le respondió: "por algo no te ha de querer". A pesar de que Serymar intentó salvar la relación proponiendo terapia.

Con el tiempo salió a la luz que la joven había ocultado agresiones físicas previas, como moretones en los dedos y una quemadura de cigarrillo que compartió con amigas mediante capturas de chats.

La noche del 28 de enero de 2017, tras una fuerte discusión entre la mujer y Jorge, decidió salir caminando junto a su amiga Nayeli. Según el testimonio, Jorge las siguió en su vehículo, insultándolas repetidamente. Minutos después, comenzó a rodear una glorieta y, en al menos dos ocasiones, intentó atropellarlas. Luego aceleró con fuerza en dirección a ambas mujeres.

Nayeli relató a las autoridades que ella y Serymar corrieron hacia un terreno baldío para intentar ponerse a salvo. Sin embargo, Jorge subió la banqueta, atravesó una pequeña barda y embistió a Serymar a más de 70 km/h. La joven solo alcanzó a gritar "Nayeli" antes del impacto que terminó con Jorge estampado contra un local comercial. Según el testimonio, el hombre descendió del vehículo, tomó su uniforme y huyó sin prestar auxilio.

Las lesiones de Serymar fueron catastróficas: fracturas en pelvis, omóplatos, costillas, tibia, peroné y un severo trauma craneoencefálico. Aunque fue ingresada al hospital a la 1:50 a.m., su familia no fue notificada sino hasta las 6:40 a.m. Durante esas horas, el padre de Jorge intentó manipular la versión de los hechos asegurando que se trataba de un accidente con un tráiler.

Cerimar falleció el 4 de febrero de 2017, tras seis días conectada. Jorge huyó, pero fue capturado meses después, en agosto de 2017, en el municipio de Parral, Chihuahua. Un juez lo sentenció a 46 años y 3 meses de prisión por el delito de feminicidio.