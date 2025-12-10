¿En qué va la negociación del salario mínimo? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de diciembre de 2025:



María Elena Ospina, presidenta de Acopi, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.

Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, se refirió sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado.

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, habló sobre el ELN.

Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, dio detalles sobre las consultas.

Freddy Tovar, sismólogo, profundizó sobre los temblores en el país.

