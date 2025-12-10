¿En qué va la negociación del salario mínimo? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de diciembre de 2025:
- María Elena Ospina, presidenta de Acopi, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.
- Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, se refirió sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado.
- Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, habló sobre el ELN.
- Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, dio detalles sobre las consultas.
- Freddy Tovar, sismólogo, profundizó sobre los temblores en el país.
Escuche el programa completo aquí: