Alcalde de Cali anuncia nuevos horarios para la rumba durante diciembre y la Feria de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció los ajustes que tendrá el horario de funcionamiento de bares y discotecas durante la temporada decembrina y la tradicional Feria de Cali, una de las épocas de mayor actividad nocturna en la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, la medida busca garantizar orden, dinamizar la economía nocturna y ofrecer alternativas de entretenimiento seguras durante las celebraciones de fin de año.



¿Hasta qué hora está permitida la rumba en diciembre en Cali?

"Por ello, ya se firmó la resolución par ampliar las horas de las fiesta a partir del 19 de diciembre y hasta el 12 de enero, los establecimientos nocturnos como bares y discotecas podrán operar hasta las 4:00 de la mañana" expresó Eder.

Eder señaló que la decisión se tomó teniendo en cuenta el aumento significativo de visitantes y caleños que participan en las diferentes actividades de la Feria, una temporada que tradicionalmente impulsa el turismo, la gastronomía y el comercio nocturno.

Mientras tanto, los demás establecimientos que no operan principalmente como sitios de rumba podrán funcionar hasta la 1:00 de la mañana, manteniendo el horario habitual extendido para la temporada.



Desde la Alcaldía indicaron que estas modificaciones estarán acompañadas de controles reforzados por parte de las autoridades, con el fin de garantizar la convivencia, reducir riesgos y mantener condiciones de seguridad en toda la ciudad durante las festividades.