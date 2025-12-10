En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela pide a Colombia, Brasil y México unirse en momentos de tensión con EE. UU.

Venezuela pide a Colombia, Brasil y México unirse en momentos de tensión con EE. UU.

"Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela", indicó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad