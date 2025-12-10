Shakira hace historia en Argentina: esto pasó con sus hijos en pleno concierto

Shakira hizo historia en su más reciente presentación en Argentina al realizar algo que no estaba planeado entre sus seguidores y que tuvo como estrellas a sus dos hijos. Por su puesto, las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando comentarios a favor sobre lo sucedido.

Todo sucedió la noche del 9 de diciembre en Buenos Aires, cuando la cantante colombiana compartió el escenario con sus hijos, Milán y Sasha, por primera vez frente a miles de espectadores.

El escenario fue el Estadio José Amalfitani, que recibió a más de 45.000 personas durante la segunda fecha de la artista en la capital argentina. Allí, como parte de la fase “Estoy Aquí” del Las Mujeres Ya No Lloran Tour, Shakira protagonizó un episodio que rápidamente trascendió el espectáculo musical.

Momentos llenos de amor puro y #Acróstico por primera vez en vivo con la reina @shakira junto a Milan y Sasha desde Buenos Aires 🩵 ¡Una noche mágica! ✨🫶✨ pic.twitter.com/qLMcwb9jAE — Sony Music Colombia (@SonyMusicCol) December 10, 2025

Todo ocurrió durante la interpretación de 'Acróstico', la canción que la artista lanzó en 2023 y que desde su estreno fue entendida como una carta abierta de amor y fortaleza dedicada a sus hijos. Esta vez la emoción dio un paso más allá.



Justo antes de comenzar el coro, el público fue testigo de una sorpresa histórica: Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, aparecieron en el escenario para cantar junto a su madre. Vestidos con trajes azul celeste que armonizaban con el atuendo de Shakira, ambos niños caminaron con serenidad mientras el estadio estallaba en aplausos y gritos de emoción.

Milan fue el primero en tomar protagonismo. Saludó con seguridad a los asistentes, abrazó a su madre y comenzó a cantar con una naturalidad que sorprendió incluso a los más escépticos. Poco después se sumó Sasha, quien recibió un beso cariñoso de Shakira antes de entonar su parte.

La escena terminó con un abrazo de los tres en el centro del escenario, gesto que provocó una ovación prolongada y selló uno de los instantes más emotivos de toda la gira.

Tras el concierto, Shakira compartió el recuerdo en sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, agradeció a Buenos Aires por haber sido testigo de un momento que, según sus palabras, quedará para siempre en su memoria.