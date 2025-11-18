Plantón en la calle 25 por reubicación de árboles para la Feria de Cali

No termina la polémica sobre la instalación de graderías para la Feria de Cali en la calle 25, luego de que el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente manifestará que algunos árboles, que tienen un año y medio de sembrados, serán reubicados.

Según la entidad ambiental, los árboles los trasladarán unos metros hacia la pared de ese corredor para poder dejar libre el espacio que está cerca a la vía principal.

“Si algo ha defendido y promovido esta administración es la defensa de la biodiversidad, y muestra de ello es que hemos sembrado más de 20.000 árboles en toda la ciudad en menos de dos años, y lo que vamos hacer es re ubicarlos pero con todas las garantías tanto del Dagma como de Corfecali para protegerlos“, dijo Lina Marcela Botia, es directora del Dagma.

Por esta razón, en la mañana de este martes, colectivos y ambientalistas nuevamente realizaron un plantón sobre el corredor como señal de protesta a la decisión tomada por el Dagma y Corfecali, además de interponer una acción popular, ya que no están de acuerdo con el traslado de más de 50 árboles.

“Es un corredor verde y no para que se haga ese tipo de actividades porque va en contra del medio ambiente y lo que queremos nosotros como ambientalistas, por eso el fin de semana fuimos al sitio a sembrar más árboles, no estamos de acuerdo y estamos buscando otras alternativas y si nos toca ir por el lado jurídico lo haremos“, dijo Paul Almeida, edil y vocero de la comuna 2.

El Dagma realizará este fin de semana una jornada de siembra de 200 árboles en la zona, como parte de las acciones de compensación ambiental por el traslado de los árboles para la instalación de las graderías de la Feria de Cali.