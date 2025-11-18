En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Plantón en la calle 25 por reubicación de árboles para la Feria de Cali

Plantón en la calle 25 por reubicación de árboles para la Feria de Cali

Ambientalistas siguen protestando por la realización de los desfiles de la Feria de Cali en el corredor verde de la calle 25. El Dagma asegura que está garantizada la protección de los árboles.

Crece la polémica por el traslado de árboles para las graderías de la Feria de Cali.
Crece la polémica por el traslado de árboles para las graderías de la Feria de Cali.
Suministrada por la comunidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad