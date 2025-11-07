Volviendo al corazón: así es el regreso de la Feria de Cali al barrio Obrero

La Feria de Cali tendrá su versión número 68 este año, y su factor innovador está ligado a revivir sus orígenes: el reencuentro con el barrio Obrero, la zona de la ciudad que recibió con curiosidad y atesoró el género musical que hoy marca la identidad caleña ante el mundo: la salsa.

Hablar de la salsa en Cali implica, necesariamente, hablar del barrio Obrero, pues fue en su parque principal, en la década de 1930, donde se comenzaron a escuchar por primera vez los ritmos latinos y caribeños provenientes de Cuba a través de la radio.

“Toda esa música antillana y bohemia de ese tiempo llegaba acá. Ya con la inauguración del Tren del Pacífico, entre los años 45 y 50, todos los vinilos se quedaban en la calle 25, en la estación, y venían los mercaderes a vender esos discos acá, 15 años después de haber conocido esa música”, explicó Carlos Molina, director del Museo de la Salsa en Cali.

Salsa en Cali. Foto: Blu Radio.

Desde ese momento, la comunidad del barrio Obrero entendió que este ritmo se había convertido en una parte esencial de su vida. Con 106 años de historia, el sector se ha consolidado como un referente de pasión por la salsa, que no solo ha cautivado a sus habitantes, sino también a grandes exponentes del género a lo largo de los años.



“Acá vinieron muchos artistas, como Daniel Santos, Bienvenido Granda, Papaíto, Yayo el Indio, Lucho López, Jairo Varela, y uno al que personalmente atendí fue Piper Pimienta”, recordó Diego Posú, mejor conocido como ‘Michino’, el sastre más popular del barrio.

Todo este historial ofrece razones de peso para que la Feria de Cali regrese a esta zona de la ciudad, que durante algunos años había quedado en el olvido. En 2025 su brillo se restaurará con la llegada de la Calle de la Feria, donde se realizarán importantes desfiles como el ‘Salsódromo’.

“En el Obrero tenemos mínimo siete lugares a los que sí o sí hay que ir, todos con una historia sobre la salsa caleña. Tenemos el Museo de la Salsa, Melassa, Cali Vinyl, La Matraca, Nelly Teca, el Chorrito Antillano... en todos esos sitios podés encontrar algo relacionado con la salsa”, aseguró Julián Salsa, propietario de Melassa.

Foto: Blu Radio.

Hoy la Feria vuelve a la calle 25, y por esta razón el Obrero se está acondicionando para crear el más importante complejo musical de la capital mundial de la salsa, con pasos semipeatonales y murales que narrarán la historia de este ritmo en la ciudad, fortaleciendo así la Ruta de la Salsa, la apuesta que unifica todos estos negocios en una sola experiencia.