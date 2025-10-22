Polémica en Cali por traslado de 70 árboles en el sector donde se realizará la calle de la Feria

Habitantes de la Comuna 3 de Cali realizaron un plantón para rechazar lo que califican como un presunto arboricidio en la calle 25, donde la alcaldía planea instalar graderías para la Feria de Cali.

Según Paul Almeida, edil de la comuna, cerca de 70 árboles serían trasladados, lo que podría causar su muerte, ya que según este tipo de traslados no siempre tiene éxito. Por ello, pidió la intervención del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.

"Si este árbol es trasladado, tiene el 80% de probabilidad de muerte. ¿Quién lo va a cuidar? ¿quién se va a encargar del abono?, esta zona de la ciudad se respeta", indicó Almeida.

Los vecinos aseguran que este corredor, entre las calles 25 y 26, es la zona verde más importante de las comunas 3 y 9, especialmente del barrio San Nicolás, así no esté clasificado como parque.

"Estamos de acuerdo con que el sector sea nuevamente tenido en cuenta para la Feria de Cali, pero no a costa del sacrificio de árboles. Necesitamos una mesa de trabajo para ver las posibles soluciones", añadió Marcos Pérez, edil de la comuna 9.

Por su parte, Mauricio Mira Pontón, director del Dagma, negó que se trate de un arboricidio y explicó que los árboles fueron sembrados por la entidad hace un año y medio, por lo que su traslado no representa riesgo.

Finalmente, el próximo sábado se realizará una reunión entre el Dagma y líderes de la comunidad para buscar acuerdos sobre las intervenciones en la zona.