Habitantes de la comuna 3 rechazan traslado de 70 árboles por actividades de la Feria de Cali

El Dagma anunció el traslado de 70 árboles del corredor verde ubicado entre las calles 25 y 26, en donde este año se instalarán las graderías para el Salsódromo y los desfiles de la Feria de Cali.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Habitantes de la comuna 3 en Cali rechazan el traslado de al menos 70 árboles por actividades de la Feria de Cali. Según la denuncia de los habitantes del sector de la comuna 3 , el Dagma anunció que retirará más de 70 arboles de una zona verde que está ubicada sobre la calle 25, entre la carrera tercera y séptima, para habilitar el espacio donde se realizarán desfiles y actividades durante la Feria de Cali.

Esta decisión ocasionó el rechazo de la comunidad, quienes aseguran que han venido trabajando por más de dos años para restablecer y recuperar el sector.

"Nosotros no estamos en contra de que se realicen actividades en esta zona en la Feria de Cali, pero que no afecten los árboles, ya que son árboles que hemos plantado con el Dagma desde hace mas de 2 años y esto embellece el sector. le da un respiro", dijo uno de los líderes de la zona.

Los vecinos afirman que el espacio, aunque no está clasificado oficialmente como parque, es la zona verde más importante del barrio San Nicolás . De acuerdo con los habitantes del sector, el lugar está reconocido como corredor verde.

La comunidad pide claridad sobre cuáles especies serán intervenidas, dónde serán ubicadas y los compromisos que asumirá el Dagma. De no ser así, realizarán protestas en los próximos días .

Por otro lado, Blu radio se comunicó el Dagma para obtener alguna respuesta, pero fueron enfáticos que los responsables para hablar del tema seria Corfecali, entidad que tampoco respondió.

