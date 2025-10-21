Predios en Cali podrían ser exonerados de impuestos tras atentados en Meléndez y Villacolombia. Se trata del Proyecto de Acuerdo No.066 que busca beneficiar más de 200 predios entre establecimientos de comercio y viviendas, ya identificadas por las autoridades para exonerar las familias del pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio.

Esta iniciativa se busca hacerla como respuesta a la afectación que dejaron los atentados con explosivos que se registraron tanto en Meléndez el pasado 10 de junio y en la base Aérea Marco Fidel Suárez el 21 de agosto.

"Se le planteó a la administración la necesidad de brindarle un beneficio, una alternativa a los afectados porque es una carga que no están obligados a soportar y de alguna manera pues (0:36) el distrito tiene que salir a ayudarle, a acompañar a estos ciudadanos. Son en total 209 predios y dentro de esos predios son 60 locales comerciales, el resto son viviendas urbanas", dijo Carlos Andrés Arias , conejal ponente de la iniciativa..

Para acceder a los beneficios de exenciones tributarias de los impuestos Predial e Industria y Comercio, los afectados, sean personas naturales o jurídicas, tendrán que presentar solicitud de dichas exenciones ante la administración distrital que hará la valoración respectiva.



"Si los predios afectados tienen pérdidas superiores a 10 millones de pesos, entonces la exoneración es del 100% del pago del impuesto predial. Si el daño está entre 5 millones y 10 millones, la exoneración del impuesto es del 70% y por pérdidas entre 100.000 y 5 millones, hasta el 50%. Ahora, eso no los excluye de pagar ni la sobretasa bomberíl ni el impuesto de la sobretasa ambiental ", dijo el cabildante.

Los 209 predios están ubicados así, en el barrio Manuela Beltrán 24 predios; en Los Mangos 8 predios; en el sector de Meléndez 5 predios y 172 más en el sector de Villacolombia y el barrio la Base. Se espera que antes de finalizar este año quede aprobado el proyecto.