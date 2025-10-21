Policía explica cómo murió bebé en hogar infantil operador del ICBF en Cali

La Policía Metropolitana de Cali entregó nuevos detalles sobre la muerte de un bebé de dos meses de nacido, el cual fue encontrado en una canaleta en el sur de la ciudad. El menor estaba bajo la protección de la Fundación Chiquitines, un operador del ICBF ubicado en el barrio Ciudad Jardín.

Según las autoridades, el responsable de este hecho fue otro menor de edad, quien también estaba bajo el cuidado de este hogar infantil, quien habría aprovechado el momento en el que el bebé quedó solo, para sacarlo de las instalaciones del lugar.

"Al hacer la revisión de las cámaras se logra evidenciar que la persona que sustrajo a este bebé de esta sala cuna es otro infante de seis años de edad, el cual lo toma y lo lleva hasta una cuneta al interior de la institución. Este caso ya se encuentra a disposición de la Fiscalía y las autoridades competentes para su verificación", explicó el teniente coronel Jairo Sanabria, jefe de Protección y Servicios y Especiales de la Policía de Cali.

Por su parte, desde la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se envió una comisión especial de investigadores para esclarecer lo ocurrido con ambos menores, y verificar las condiciones de protección con las que cuenta el hogar infantil.



"Nos preocupa enormemente teniendo en cuenta que este tipo de fundaciones son operadores de ICBF y por tanto son responsables así como el Estado, de la garantía y protección de derechos de los niños y niñas que en su gran mayoría, llegan al sitio víctimas de diferentes formas de violencia. La gran pregunta es cómo un niño de dos meses desaparece de un cuarto", manifestó el personero delegado para el caso, Edward Hernández.

A través de un comunicado, la Fundación Chiquitines manifestó que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de lo ocurrido se notificó a las autoridades, logrando así esclarecer las circunstancias de cómo sucedió el hecho. Además, indico que asumirá toda la responsabilidad que las autoridades determinen, ratificando su compromiso con la transparencia del caso.