Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan muerte de bebé en hogar infantil operador de Bienestar Familiar en Cali

Investigan muerte de bebé en hogar infantil operador de Bienestar Familiar en Cali

Una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue enviada desde Bogotá, para investigar lo sucedido y establecer responsabilidades.

Bebé - imagen de referencia
Bebé - imagen de referencia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Hay indignación entre la comunidad del sur de Cali, que exige respuestas sobre la extraña muerte de un bebé de dos meses de edad, quien era cuidado por una fundación operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El menor fue encontrado en una canaleta a las afueras de este hogar infantil ubicado en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la capital vallecaucana, y aunque fue auxiliado por los vecinos y rápidamente llevado a la clínica Valle del Lili, falleció a pesar de los intentos de reanimación.

"Según información preliminar, cerca de este lugar fue hallado el bebé de dos meses quien habría sido retirado del hogar infantil y abandonado en el canal de aguas. Esta situación exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Lo que se trata de esclarecer, es si los responsables de la muerte de este bebé habrían sido otros menores que también están al cuidado de la institución. Esto teniendo en cuenta que el pequeño desapareció de la habitación donde habitualmente dormía, y minutos después su cuerpo fue encontrado fuera del hogar infantil.

"Que se revisen los protocolos de atención, así como la suficiencia del personal destinado al cuidado y protección de los menores, con el fin de establecer su efectividad y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Solicitamos acciones urgentes, que garanticen la protección integral y los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo cuidado profesional", añadió el personero.

Desde la Personería de Cali se está haciendo acompañamiento y verificación al caso, para determinar si otros menores están en riesgo al interior de este hogar infantil.

Por su parte, una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue enviada desde Bogotá, para investigar lo sucedido y establecer responsabilidades.

