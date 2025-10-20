En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cae banda de falsos 'tramitadores de salvoconductos' que vendían armas a bandas criminales en Cali

Cae banda de falsos 'tramitadores de salvoconductos' que vendían armas a bandas criminales en Cali

La Policía descubrió un arsenal en un edificio del barrio Gran limonar, sur de la ciudad, entre fusiles, pistolas y munición. Ocho personas fueron capturadas.

Cae banda de falsos asesores jurídicos en Cali.
Cae banda de falsos asesores jurídicos en Cali.
Policía Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Las autoridades en Cali desarticularon una red criminal que utilizaba una fachada de 'Oficina de Asesorías Jurídicas' para distribuir armamento a diferentes grupos delincuenciales en la ciudad. Sus integrantes se hacían pasar como tramitadores de salvoconducto de armas para no levantar sospecha ante las autoridades.

Su centro de operaciones estaba ubicado en una oficina del barrio El Gran Limonar, al sur de Cali y hasta este lugar llegó la Policía para realizar el respectivo operativo de allanamiento y en el momento en el que los integrantes de la red criminal se percató de la presencia de los uniformados los atacaron a disparos, iniciando así un enfrentamiento en pleno lobby del edificio.

"Logramos incautar siete fusiles, 12 pistolas, 60 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y partes como miras telescópicas, sensores de sonidos, que son utilizados por las estructuras criminales para cometer delitos como homicidios en modalidad de sicariato, hurto calificado y secuestros extorsivos en la ciudad", indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Bello.

En las instalaciones de esta oficina fueron capturadas ocho personas en flagrancia, varias de ellas con antecedentes judiciales por los delitos de secuestro y se encontró el depósito donde almacenaban las armas.

"Hay que identificar que hay una manipulación de documentos, por eso la investigación continuará frente a esos documentos fraudulentos asociados al porte de armas de fuego", manifestó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad