Cae banda de falsos 'tramitadores de salvoconductos' que vendían armas a bandas criminales en Cali

Las autoridades en Cali desarticularon una red criminal que utilizaba una fachada de 'Oficina de Asesorías Jurídicas' para distribuir armamento a diferentes grupos delincuenciales en la ciudad. Sus integrantes se hacían pasar como tramitadores de salvoconducto de armas para no levantar sospecha ante las autoridades.

Su centro de operaciones estaba ubicado en una oficina del barrio El Gran Limonar, al sur de Cali y hasta este lugar llegó la Policía para realizar el respectivo operativo de allanamiento y en el momento en el que los integrantes de la red criminal se percató de la presencia de los uniformados los atacaron a disparos, iniciando así un enfrentamiento en pleno lobby del edificio.

"Logramos incautar siete fusiles, 12 pistolas, 60 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y partes como miras telescópicas, sensores de sonidos, que son utilizados por las estructuras criminales para cometer delitos como homicidios en modalidad de sicariato, hurto calificado y secuestros extorsivos en la ciudad", indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Bello.

En las instalaciones de esta oficina fueron capturadas ocho personas en flagrancia, varias de ellas con antecedentes judiciales por los delitos de secuestro y se encontró el depósito donde almacenaban las armas.



"Hay que identificar que hay una manipulación de documentos, por eso la investigación continuará frente a esos documentos fraudulentos asociados al porte de armas de fuego", manifestó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.