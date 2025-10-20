Cuenta regresiva para el concierto de Shakira en Cali: Llegarán fanáticos de otros países

Inicia la cuenta regresiva para los conciertos que Shakira realizará el próximo fin de semana en Cali, Valle del Cauca, donde se esperan cerca de 80.000 asistentes en ambas presentaciones de la artista barranquillera en la capital mundial de la salsa.

La cantante se presentará junto al Grupo Niche, quienes serán los encargados de poner la cuota salsera que identifica la cultura y la tradición musical de la ciudad. Este concierto tendrá un impacto.

"Estamos hablando de que cada presentación de Shakira nos deja aproximadamente 21 millones de dólares, sumado a más de 2.000 empleos que se van a generar también desde toda la activación de la ciudad. Este es un punto de inflexión: Shakira no venía hace 19 años, y esto es más que un concierto, esto es una activación directa en la economía de nuestra ciudad".

Recordemos que no solo los caleños esperan con ansias este concierto, pues ya se ha confirmado que la capacidad hotelera está a tope con la llegada de visitantes que asistirán.



"Son alrededor de 24.000 visitantes, representados entre vallecaucanos, colombianos y personas que vienen del exterior. Tenemos claridad de que vienen de España, Chile, Panamá y Aruba, y que esto tendrá una ocupación aproximada del 94 al 98 % de la capacidad hotelera de la ciudad", manifestó María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.

En cuanto al tema logístico y de gestión del riesgo, habrá más de 1.000 personas dispuestas para los controles de acceso, la atención médica y las emergencias durante ambos conciertos.

En materia de movilidad, los días 25 y 26 de octubre, a partir del mediodía, se realizará el cierre de la Calle Quinta entre Comfenalco y el Éxito de San Fernando, así como en la Avenida Roosevelt, entre la Biblioteca Departamental y la iglesia del Templete.

