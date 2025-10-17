Inicia la cuenta regresiva para conciertos de Shakira en Cali

Comenzó la cuenta regresiva para los conciertos que Shakira realizará el próximo fin de semana en Cali, y desde ya toda la ciudad entra en modo "waka, waka" ambiente que rodea este espectáculo.

Se esperan cerca de 75.000 asistentes para las dos presentaciones de la artista barranquillera, que en esta oportunidad realizará su performance junto al Grupo Niche, donde busca resaltar lo mejor de la salsa caleña y fusionarlo con el pop y la puesta escénica que tiene preparada.

"Cada presentación de Shakira nos deja a la ciudad aproximadamente veintiún millones de dólares. 2.000 empleos que se van a generar también con la activación de toda la ciudad. Es un punto de inflexión, Shakira no venía desde hace 19 años y es más que un concierto, es una activación directa en la economía de Cali", aseguró la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mabel Lara.

Shakira en su concierto en Cali. Foto: Redes sociales

No solo los caleños están esperando con ansias este concierto, pues ya se tiene confirmado que las reservas hoteleras se encuentran a tope, con la llegada de visitantes que asistirán al evento.



"Tendremos 24.000 visitantes y están representados entre vallecaucanos, colombianos y personas que vienen del exterior. Tenemos ya claridad de que vienen de España, Chile, Panamá y Aruba, y con esto se tendrá una ocupación entre el 94% y el 98% de la capacidad hotelera", indicó María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.

Más de 1.000 personas de logística estarán dispuestas para los controles de acceso, atención médica y a emergencias durante ambos conciertos.

En cuanto a la movilidad, los días 25 y 26 de octubre, a partir del mediodía se hará un cierre en la calle 5ta. entre Comfenalco y el Éxito de San Fernando, y también en la Avenida Roosevelt entre la Biblioteca Departamental y la iglesia del Templete.