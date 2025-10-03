Filtran supuesto beso de Shakira con hombre misterioso en uno de sus conciertos

Han pasado alrededor de dos-tres años desde que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación sentimental tras una infidelidad del exfutbolista español con Clara Chía. Desde entonces, la barranquillera se ha mantenido sola y al lado de sus hijos, enfocada nuevamente en la música.

Asimismo, sus fans la han relacionado con diferentes hombres en los últimos años cuando la veían cenando o compartiendo con algunos de ellos, que quedaron solo en rumores. No obstante, se hizo viral un video de un supuesto beso de la cantante con un hombre durante uno de sus conciertos.

Shakira // Foto: AFP

¿Shakira tiene nuevo amor? Esta es la verdad del supuesto beso

Uno de los fans de la barranquillera grabó el momento exacto en el que ella se encontraba con un hombre misterioso, que, según el video, parecía que se estuvieran besando a escondidas de todos los fanáticos.

De inmediato, esto generó una fuerte especulación de saber quién era este misterioso hombre o si, incluso, se trataba de De La Rúa, que fue expareja de la cantante hace muchos años atrás.



Sin embargo, la ilusión se acabó rápidamente y es que, en otro video, un fan captó que fue el ángulo lo que hizo que se viera como un beso, pues en realidad estaba tomando agua y este hombre solamente le estaba sosteniendo el termo, además, que él era alguien de logística y no tienen ninguna cercanía con ella.

“Yo pensando que era mi celular le puse toda la luz”; “Ella es soltera, mayor de edad y tiene derecho a pasarla bien”; “En realidad es oxígeno ella siempre lo hace antes de salir a cantar”, fueron algunos comentarios.

La ‘Loba’ regresa a Colombia

La siguiente parada de la barranquillera será nuevamente su tierra, pues el 25 y 26 de octubre estará en el estadio Pascual Guerrero en esta segunda edición de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en el país. Esta terminará el 1 de noviembre en Bogotá en el Vive Claro.