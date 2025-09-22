En vivo
Tras concierto en Barranquilla, Silvestre Dangond igualó a Shakira en este récord

Tras concierto en Barranquilla, Silvestre Dangond igualó a Shakira en este récord

Más de 45.000 personas estuvieron en el 'Último Baile' de Dangond en la capital del Atlántico, que sería la noche en que el guajiro escribiría un capítulo importante en su carrera.

Silvestre Dangond, Shakira y el Metropolitano de fondo.jpg
Silvestre Dangond y Shakira hacen historia en Barranquilla //
Fotos: AFP / suministradas
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El ‘Último Baile’ de Silvestre Dangond ha confirmado la importancia del guajiro en la industria musical, al igual que su enorme fanaticada en todo el país para la capacidad de llenar cualquier estadio tras el éxito en Bogotá y, ahora, agotando la boletería del Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.

Más de 45.000 personas disfrutaron de más de 4 horas de concierto en un viaje de lo mejor del repertorio del guajiro al lado de su amigo y colega Juancho de la Espriella, quien ha escrito a su lado los mayores éxitos de su carrera.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Barranquilla.jpg
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Barranquilla //
Foto: suministrada

Silvestre Dangond igualó en esto a Shakira

Gracias a la fiesta que montó el guajiro en Barranquilla, Dangond igualó a Shakira como el segundo artista capaz de llenar el estadio más grande del país. Algo que otros artistas no han podido y han tenido que presentarse en otros espacios de la capital del Atlántico al no tener la misma cantidad de poder de convocatoria.

“Lo que vivimos anoche no fue un simple concierto, fue la reafirmación de que el vallenato sigue marcando el pulso de nuestra cultura. Esta es la demostración más grande de amor que un público le puede dar a su artista”, expresó emocionado Silvestre.

Barranquilla, una noche histórica para el guajiro

Sin duda este concierto en el Metropolitano significó un hito en su carrera profesional. A lo largo de la noche tuvo un viaje en canciones como ‘Ya no duele más’, ‘A blanco y negro’, ‘La vallenata’. ‘Las locuras mías’, ‘Me gusta’, ‘Volvamos a ser novios’, ‘El malcriao’, entre otros, al igual que un homenaje a Omar Geles y Kaleth Morales.

La velada tuvo momentos únicos, como la aparición en tarima de Tito El Bambino, quien interpretó Mi cama huele a ti, desatando la euforia de los asistentes. Luego llegó Nacho quien, al ritmo de Materialista y Andas en mi cabeza, confirmaron el carácter global de la noche.

Además, la Reina del Carnaval Michelle Char se unió a la celebración, recordando con su presencia que Barranquilla es tierra de música, alegría y carnaval eterno.

Próximas fechas de Dangond en Colombia

  • Medellín: 4 de octubre
  • Cartagena: 11 de octubre
  • Cúcuta: 18 de octubre
  • Ibagué: 1 de noviembre
  • Pereira: 22 de noviembre
  • Villavicencio: 6 de diciembre
  • Riohacha: 20 de diciembre
  • Cali: 28 de diciembre
  • Santa Marta : 3 de enero de 2026
  • Sincelejo: 17 de enero de 2026
