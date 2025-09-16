Por esta razón Silvestre Dangond hizo historia en Bucaramanga con su música

Primero fue en Bogotá, específicamente en el estadio El Campín, en donde Silvestre Dangond validó su posición en la industria y su importancia al lado de su amigo Juancho de la Espriella, quien ha estado a su lado en este 'Último Baile' por toda Colombia, que, ahora la historia fue en Bucaramanga.

Fue el 13 de septiembre en el estadio local de Bucaramanga, que durante casi cinco horas de concierto, la euforia se percibía latente en todos los rincones del lugar, con cada uno de los asistentes coreando los más grandes himnos de Silvestre como “Cantinero”, “La Indiferencia”, “Que No Se Enteren” o “Volvamos a Ser Novios”.

Silvestre Dangond en concierto // Crédito fotos: Jose Ricardo Maestre / suministrada

“Bucaramanga, una vez más, ratifico el amor que tienes por todo el silvestrismo, gracias, gracias. ¡Qué belleza! Estamos desde el 2005”, expresó el artista.

Fue tanto su agradecimiento a la ciudad que Silvestre Dangond lució la camiseta del Atlético Bucaramanga y le agradeció a la ciudad por su apoyo durante tantos años, ya que, después de Valledupar, es el segundo territorio más importante para el silvestrismo en Colombia. Ahora, la próxima parada del guajiro será Barranquilla el 20 de septiembre, en el Metropolitano, casa de la Selección Colombia.

Después de Barranquilla, la gira continúa en: