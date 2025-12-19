Este equipo buscaría a Falcao para su delantera en 2026: "Hay interés"

Desde su salida de Millonarios, Falcao no ha tenido competencia profesional y ha estado alejado de las canciones, sin embargo, el delantero aún no ha confirmado un retiro y su nombre sigue generando interés a nivel internacional y desde Argentina un equipo ve como posibilidad su fichaje para 2026.

Pese que muchos esperaban un "último baile" del 'Tigre' en River Plate, el colombiano no está ni cerca de los planes de Marcelo Gallardo y el interés vendría de Gimnasia de La Plata que sí ve al delantero como una gran opción para sumar a la delantera del 2026.

Falcao // Foto: AFP

"Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista. Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera", dijo el periodista Fer Pujol sobre la posibilidad de la llegada del 'Tigre', que además se podría hablar de negociaciones pronto.

Falcao disputó su último partido el 19 de junio de 2025 vs. Santa Fe por los cuadrangulares de Liga BetPlay, por ende, de darse un fichaje estaría completamente fuera de ritmo y tendría que pasar por un proceso de re adaptación en cancha y, sgeún hinchas de Gimnasia de La Plata, esto no valdría la pena para un futbolista de su edad (40).



"Carlos Anacleto en el cargo de presidente y con el mercado iniciándose, según le confirmaron a 0221.com.ar es una posibilidad, aunque no es la única pensando en reforzar la delantera, uno de los puestos que se pretende incorporar tras la charla que mantuvo Fernando Zaniratto con la Secretaría Técnica", indicó el medio 0221 de esta posibilidad, que ha generado diversas opiniones de una llegada o no de Radamel al fútbol argentino, país en donde comenzó su carrera hace más de 15 años.