En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Este equipo buscaría a Falcao para su delantera en 2026: "Hay interés"

Este equipo buscaría a Falcao para su delantera en 2026: "Hay interés"

Pese a que el delantero no ha tenido competencia en los últimos meses, este club considera que su experiencia sería vital en sus planes deportivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad