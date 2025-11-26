Falcao estará nuevamente jugando en Colombia: revelan la razón y equipo

Tras su salida de Millonarios, el futuro de Radamel Falcao García ha sido incierto y mucho se ha rumoreado de un posible retiro definitivo de la actividad profesional; sin embargo, se confirmó que el samario tendrá su ‘last dance’ en Colombia y volverá a jugar con tremende equipo.



El equipo con el que jugará Falcao en Colombia

Será el 20 de diciembre de 2025, el día en el que nuevamente el Tigre pisará el estadio Pascual Guerrero para volver a las canchas tras meses de inactividad. Pero no para vestir los colores del América de Cali, sino para hacer parte del equipo que formará Mario Alberto Yepes en su partido de homenaje en la sucursal del cielo.

Allí, una vez más, los hinchas en Cali podrán ver al samario en actividad deportiva tras seis meses alejado de las canchas tras su salida de Millonarios a mediados de 2025 por la eliminación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Falcao // Foto: AFP

Así será el parte homenaje de Marío Alberto Yepes

En diálogo con Yepes, en Gol Caracol, aseguró que le hará un homenaje a la ciudad de Cali y al fútbol profesional colombiano, de la mano de la Selección Colombia. Busca que “todos se homenajeen” y espera la llegada de miles de personas para que disfruten al lado de todas las figuras que estarán.

“Ojalá la gente que vaya disfrute del partido, como seguramente lo haremos nosotros”, dijo.



Mario Yepes - Selección Colombia / Foto: EFE

No solo será Falcao, estos son todos los invitados de Yepes

Camilo Zúñiga, David Ospina, Carlos Valdés, Amaranto Perea, Fredy Guarín, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez. Después muchas figuras internacionales como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, René Higuita, Saviola, Ortega, David Sergio Trezeguet, Didier Drogba, Antonio Valencia, el ‘Cebolla’ Rodríguez, entre otros.

Asimismo, espera concretar a algunos y a la espera de James Rodríguez que no le ha confirmado, al igual que dijo que de pronto le podían cancelar Ospina e Higuita si Nacional clasificaba a la final de la Liga BetPlay.