¿Se retira? Radamel Falcao habría tomado decisión sobre su futuro en 2026

A mediados del 2025, Radamel Falcao anunció su salida de Millonarios tras la eliminación de la Liga BetPlay y un semestre lleno de altibajos bajo el mando en ese momento de David González. Desde entonces, el Tigre ha estado alejado de las canchas y enfocado en algunos proyectos personales, lo cual generó expectativa si era el momento de su retiro o no.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, el delantero colombiano habría confirmado cuál será su futuro y si habrá un "último baile o no", llamado la atención hasta de los hinchas de Millonarios si se podría volver a poner la piel albiazul en Bogotá en 2026.

Falcao // Foto: AFP

¿Se retira Radamel Falcao?

Lo cierto es que aún el propio Tigre no ha confirmado si estará o no jugando en 2026, pero, según información del periodista Alexis Rodríguez, su pensamiento sería volver a la actividad profesional. Incluso el samario había dejado un mensaje semanas atrás sobre su actualidad.

"Trabajo, pasión, constancia y disciplina", fueron sus palabras, de la mano de un video donde estaba entrenando fuertemente para volver a la actividad, en donde, nuevamente, hace ejercicios de alto nivel.



¿Cuál será el próximo destino del Tigre?

Por ahora, todo es incierto en el 2026 de Falcao. Lo último que supo de qué clubes querían contar con sus servicios tuvo que ver con el fútbol de México cuando Pumas, de Efraín Juárez, tuvo interés en su fichajes, al igual que el rumor de siempre: la MLS de Estados Unidos.

En Millonarios, su último club, estuvo durante un año y disputó 29 partidos con la camiseta del embajador en donde hizo un total de 11 goles, siendo uno de los protagonistas y más queridos por toda la afición albiazul. Pero sin lograr su mayor reto: el título de la primera división del fútbol colombiano.

Falcao, protagonista en Medellín vs. Atlético Nacional // Foto: Millonarios