Esto fue lo que no permitió que Falcao llegara al Real Madrid: "No me arrepiento"

Entre 2011 y 2014, Radamel Falcao García fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo por sus impresionantes actuaciones con la camiseta del Atlético de Madrid, tanto así que hizo parte del 11 ideal de la FIFA al lado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en una era comandada por el FC Barcelona y Real Madrid.

Durante ese tiempo el rumor de llegar a la casa blanca siempre estuvo vigente y hubo todo tipo de teorías de una supuesta negociación con Florentino Pérez, y, finalmente, el colombiano habló y confirmó que sí hubo interés, pero tomó la decisión de no seguir con eso por una sola razón.

Radamel Falcao Foto: AFP

Esto evitó que Falcao llegara al Real Madrid

Era 2012 y en ese momento el mundo centraba su atención en el delantero colombiano, que era referente de muchos futbolistas como una leyenda internacional; de hecho, era tanto su gran nivel que se supo de la prensa española de una supuesta servilleta que recibió por parte de Florentino Pérez en donde intentó cerrar su traspaso al cuadro merengue.

“Me pone la servilleta, tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta. Fue un momento incomodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, contó en diálogo con su excompañero Mario Suárez, confesando que el amor colchonero evitó su llegada merengue.



BLU Radio, Falcao en Atlético Madrid / foto: AFP

Los números del ‘Tigre’ que enamoraron del mundo

En su etapa en el Atlético de Madrid, el delantero samario disputó 91 partido en donde anotó la cifra de 70 goles en total en todo su historial, siendo clave en diversas competencias que disputó el equipo colchonero, tanto a nivel local como internacional.