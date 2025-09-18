Duro recuerdo de Falcao por no ir al Mundial 2014: "Yo me bajé del bus"

El Mundial de Brasil 2014 nunca se olvidará en los seguidores de la Selección Colombia, no solo por el gran nivel que tuvo del equipo, sino también por la gran pregunta de qué habría pasado si Radamel Falcao García no se hubiese lesionado meses en el Mónaco, como terminó ocurriendo en ese año.

A la fecha, el ‘Tigre’ tampoco lo olvida y dijo que “ha logrado sanar ese capítulo, que fue una guerra interna”. Pero siempre agradeció la confianza del técnico José Néstor Pékerman que hasta el último momento contó con él para montarlo al avión que iba rumbo a Brasil y, en diálogo con Mario Suárez, excompañero del ‘9’, recordó un difícil momento de esa noticia.

Falcao García. Foto: AFP CLAUDIO REYES/AFP

“Tenía el Mundial a 5 meses, dije: ‘A la mie* todo’. Me acuerdo de que esa noche, me traen de ese lugar a mi casa y hacían llamadas, pero ellos ya sabían, el doctor ya me había hecho todos los exámenes (…) Entré en un momento de lucha, de preguntas, del por qué me pasa a mí. Gracias a Dios había llegado mi primera hija, pero fue un palazo durísimo. Di todo de mi e hice todo lo posible para estar. Por José (Pékerman), él me lleva al Mundial y esperó hasta el último momento y cuando iba a dar la lista, me llamó. Me tocó bajarme del bus”, contó.

Según Falcao, este momento lo marcó para siempre, pero le dejó muchos aprendizajes en lo personal y profesional, que hasta la fecha sigue poniendo en práctica en el día a día con el agradecimiento de que “Dios sabe cómo hace sus cosas”.



El ‘Tigre’ se perdió ese Mundial de Brasil 2014 por una lesión en la Copa de Francia cuando militaba en el AS Mónaco, faltando pocos meses para que se llevara a cabo la competencia y su baja fue un golpe duro para todo el país.