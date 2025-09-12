Este volante mantiene el sueño de jugar un Mundial con la Selección Colombia, ¿lo recuerda?

Luego de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de la Fifa del 2026, quedan algunos meses para que todos los futbolistas se destaquen en sus respectivos clubes y así puedan estar en la lista definitiva del entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Uno de los jugadores que está trabajando por ese sueño personal ha tenido una buena adaptación en la segunda división del fútbol español: Gustavo Puerta.



Gustavo Puerta sueña con jugar el Mundial 2026

El volante colombiano, actual jugador del Racing de Santander en la segunda división de España, mantiene firme su ambición de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia y representar al país en la próxima Copa del Mundo. En entrevista con Blog Deportivo, el mediocampista habló de su presente en el fútbol europeo, de los retos que ha enfrentado en su carrera y de su gran objetivo: estar en la lista definitiva de convocados para el Mundial.

El jugador sigue de cerca el proceso de la tricolor y, por su puesto, confirmó que estuvo muy atento a los dos últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana contra Bolivia y Venezuela.

“Muy feliz por la clasificación, estuve apoyando y mandando fuerzas desde acá. Ahora me queda seguir trabajando, hacer una gran temporada y soñar con estar en esa lista de 23 o 26 convocados. Es la meta”, señaló.

De hecho, recordó que Luis Javier Suárez, quien viene de anotar póker con Colombia ante la vinotinto en Maturín, también fue convocado al equipo de mayores cuando estaba en el Granada de la segunda división de España.

Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Quién es Gustavo Puerta? Detalles de su pasado y actualidad

Puerta, quien inició su carrera en Bogotá FC y pasó por el Núremberg de Alemania, Bayer Leverkusen y Hull City en Inglaterra, recordó la importancia de su paso por la Selección Sub-20, donde fue una de las figuras del Sudamericano y del Mundial juvenil.

La Selección Colombia es la mayor vitrina que puede tener un jugador de fútbol. Supe aprovechar esa oportunidad y creo que hicimos un gran trabajo con todos mis compañeros y con el profesor Héctor Cárdenas dijo Puerta.

Selección Colombia sub-20 Foto: AFP

El mediocampista no ocultó su satisfacción por su debut goleador con Racing de Santander y el buen arranque en la Liga 2 de España, donde su equipo se mantiene en la cima.

“Para mí fue muy importante comenzar así, marcando gol y ayudando al equipo. Esta liga es muy competitiva, de mucha intensidad y con jugadores de gran calidad que perfectamente podrían estar en primera. Eso me motiva a seguir creciendo y a soñar con estar en la selección”, afirmó.



🇨🇴 Desde La Victoria y para la victoria💥 El testarazo de Gustavo Puerta completó la remontada verdiblanca#AlmeríaRacing #LaLigaHypermotion pic.twitter.com/oZmIkXVfx1 — Real Racing Club (@realracingclub) September 9, 2025

Puerta también habló sobre las dificultades que tuvo en el mercado de fichajes debido a la sanción que la English Football League impuso al Hull City, lo que le impidió competir en la pretemporada: “Fue un mercado difícil, estuve hasta último minuto sin saber mi futuro, pero creo que tomé una buena decisión al llegar a España. Es una liga que está en el ojo del mundo y que me puede dar la oportunidad de estar en la convocatoria de Néstor Lorenzo”, explicó.

Finalmente, Puerta valoró el aprendizaje que ha tenido al compartir concentraciones con referentes del fútbol colombiano y espera poder brillar en los próximos meses para estar en la Copa del Mundo del 2026.