Colombia se alista para el Mundial: estos son sus próximos rivales en partidos amistosos

La Selección Colombia ya tiene definidos sus primeros pasos de preparación rumbo al Mundial de 2026, luego de asegurar su clasificación en una Eliminatoria Sudamericana que, según el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, es “la más difícil del mundo”.

Luego de haber terminado en el tercer lugar en la tabla de posiciones y el objetivo cumplido, el enfoque ahora está en llegar en el mejor nivel posible a la cita mundialista.



¿Cuáles serán los partidos de la Selección Colombia?

En entrevista con Noticias Caracol, Jesurún detalló cuáles serán los próximos rivales de la selección de Néstor Lorenzo para seguir afianzando el esquema de juego de cara a lo que será la séptima participación mundialista de Colombia.

“Tenemos dos partidos en octubre en Estados Unidos, uno frente a México en Dallas y otro contra Canadá. En noviembre jugaremos frente a Nueva Zelanda en Miami y luego frente a Nigeria en Nueva York. En marzo habrá dos fechas Fifa más, con rivales por definir una vez conozcamos el resultado del sorteo”, precisó el directivo.

La idea, señaló, es repetir la preparación que tuvo el equipo antes de la Copa América, donde el plantel llegó en gran forma.

“Buscaremos por lo menos dos o tres partidos más justo antes del inicio del Mundial, para que nuestra selección llegue con ritmo y cohesión al torneo”, añadió el dirigente.

En ese sentido, recalcó que después del sorteo del Mundial en diciembre se buscarán los rivales que faltan para que así Colombia pueda enfrentarse a selecciones similares que tendrá en la Copa del Mundo.

Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué pasará con James Rodríguez?

Uno de los temas que más inquieta a la hinchada es el futuro de James Rodríguez en la selección. Ante esta pregunta, el dirigente fue claro: “Yo aspiraría que no (se retire). James es un jugador que está intacto, más sabio y maduro. Es el capitán de nuestra selección y en estos dos últimos partidos demostró que está técnicamente perfecto. Sin duda alguna será el capitán en el Mundial del próximo año”.

Con esta hoja de ruta definida, la Selección Colombia empieza su recta final de preparación con la ilusión intacta y el respaldo de millones de hinchas que sueñan con volver ver al equipo brillar, como ya sucedió en Brasil 2014.