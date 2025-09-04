Colombia vs. Bolivia HOY: EN VIVO, online y gratis las Eliminatorias Sudamericana

Llegó el día en el que la Selección Colombia podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, al frente tendrá a una Bolivia que aún sueña con pisar la Copa del Mundo, por lo tanto, dará su 100 % para intentar dañar la fiesta amarilla en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Titular de la Selección Colombia // Foto: AFP

EN VIVO: Colombia vs. Bolivia HOY, online y gratis aquí

Desde las 6:30 de la noche correrá la pelota en el Metropolitano de Barranquilla para este penúltimo duelo de las Eliminatorias 2026. Por fortuna, si usted no estará en casa y no quiere perderse el partido lo podrá ver EN VIVO, online y gratis con todo el equipo de Blog Deportivo, que a través del canal de YouTube tendrá todas las emociones de este duelo en la capital del Atlántico.

No solo será el minuto a minuto, sino que la transmisión del partido será 100 % gratis y podrá ver este compromiso sin problema, solamente necesitará tener acceso a internet.

Historial de Colombia y Bolivia en Barranquilla

El cuadro tricolor nunca ha perdido con Bolivia en Barranquilla, ni siquiera a recibido un gol de su parte y le ha pasado por encima en las diferentes ocasiones que se han enfrentado. En la capital del Atlántico han sido 5 partidos, todos con victoria 'tricolor'.



Estos son los todos los partidos de Colombia vs. Bolivia

1997 en Barranquilla: Colombia 3-0 Bolivia.

Colombia 3-0 Bolivia. 2001 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia.

Colombia 2-0 Bolivia. 2004 en Barranquilla: Colombia 1-0 Bolivia.

Colombia 1-0 Bolivia. 2009 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia.

Colombia 2-0 Bolivia. 2013 en Barranquilla : Colombia 5-0 Bolivia.

: Colombia 5-0 Bolivia. 2017 en Barranquil la: Colombia 1-0 Bolivia.

la: Colombia 1-0 Bolivia. 2022 en Barraquilla: Colombia 3-0 Bolivia.

Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias // Fotos: AFP

Posibles alineaciones de Colombia vs. Bolivia HOY