Colombia vs. Bolivia HOY: EN VIVO, online y gratis las Eliminatorias Sudamericana

El equipo de Néstor Lorenzo busca la clasificación directa al Mundial 2026 y frente a Bolivia en Barranquilla querrá conseguir la victoria. Vea aquí EN VIVO, gratis y online este duelo.

Colombia vs. Bolivia.jpg
Colombia vs. Bolivia //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:55 p. m.

Llegó el día en el que la Selección Colombia podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, al frente tendrá a una Bolivia que aún sueña con pisar la Copa del Mundo, por lo tanto, dará su 100 % para intentar dañar la fiesta amarilla en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Titular de la Selección Colombia.jpg
Titular de la Selección Colombia //
Foto: AFP

EN VIVO: Colombia vs. Bolivia HOY, online y gratis aquí

Desde las 6:30 de la noche correrá la pelota en el Metropolitano de Barranquilla para este penúltimo duelo de las Eliminatorias 2026. Por fortuna, si usted no estará en casa y no quiere perderse el partido lo podrá ver EN VIVO, online y gratis con todo el equipo de Blog Deportivo, que a través del canal de YouTube tendrá todas las emociones de este duelo en la capital del Atlántico.

No solo será el minuto a minuto, sino que la transmisión del partido será 100 % gratis y podrá ver este compromiso sin problema, solamente necesitará tener acceso a internet.

Historial de Colombia y Bolivia en Barranquilla

El cuadro tricolor nunca ha perdido con Bolivia en Barranquilla, ni siquiera a recibido un gol de su parte y le ha pasado por encima en las diferentes ocasiones que se han enfrentado. En la capital del Atlántico han sido 5 partidos, todos con victoria 'tricolor'.

Estos son los todos los partidos de Colombia vs. Bolivia

  • 1997 en Barranquilla: Colombia 3-0 Bolivia.
  • 2001 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia.
  • 2004 en Barranquilla: Colombia 1-0 Bolivia.
  • 2009 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia.
  • 2013 en Barranquilla: Colombia 5-0 Bolivia.
  • 2017 en Barranquilla: Colombia 1-0 Bolivia.
  • 2022 en Barraquilla: Colombia 3-0 Bolivia.
Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias.jpg
Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias //
Fotos: AFP

Posibles alineaciones de Colombia vs. Bolivia HOY

  • Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.
  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquin, Efraín Morales, José Sagredo; Moisés Villarroel, Héctor Cuéllar; Henry Vaca, Gabriel Villamil, Luis Paz; Miguel Tercero.
