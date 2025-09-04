Así fue el banderazo de hinchas a Selección Colombia en Barranquilla: “Una locura, hermoso”

En horas de la noche de este miércoles, 3 de septiembre, hinchas se reunión a las afueras del hotel de concentración de la Selección Colombia y, con gritos, bengalas, banderas y música, mostraron su apoyo a los jugadores y cuerpo técnico previo al partido contra Bolivia por Eliminatorias.

Desde Barranquilla, los aficionados dijeron fuerte y claro: ‘aquí estamos’. Tal fue el revuelo que causaron que todo el equipo, incluyendo el técnico Néstor Lorenzo, salieron e hicieron parte de la celebración que se armó en las calles.

Las imágenes de este banderazo fueron compartidas a través de redes sociales y la misma Selección mostró la reacción de algunos jugadores. Por su parte, Luis Díaz comentó que siempre es “bonito” ver tanto apoyo.

Luis Díaz y James Rodríguez Foto: AFP

“Una locura. Siempre es bonito ver a la gente; ojalá mañana (jueves) podamos darles una alegría muy buena para ellos, que también lo merecen. Estamos contentos y sabemos que vamos a hacer un gran papel”, dijo Lucho.

Por su parte, el técnico Néstor Lorenzo expresó sentirse muy agradecido y, sin dudarlo, señaló que espera responder a este apoyo con una victoria contundente.

“Es hermoso, una energía maravillosa de la gente. Lo agradecemos con todo el corazón y esperamos responderles mañana en la cancha”, puntualizó Lorenzo.

Publicidad

Esto, cabe recordar, entendiendo que Colombia se juega el pase al Mundial 2026 en esta última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia y Venezuela.

El partido de este jueves arrancará a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Selección.

De momento, la Tricolor es sexta en la tabla de Eliminatorias con 22 puntos. Justo en séptimo lugar está Venezuela con 18, que, primero, deberá enfrentar a Argentina; luego a Colombia como locales.

Publicidad

Mientras tanto, Bolivia es octava con 17. Su segundo rival será Brasil en El Alto; tanto Argentina como Brasil ya están clasificados al Mundial.