Luis Díaz se destapa sobre el Mundial 2026: “Sabemos lo que nos estamos jugando”

Luis Díaz habló con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de cara a las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, donde la Selección se enfrentará a Bolivia y Perú con la esperanza de clasificar. Además, se pronunció sobre su llegada al Bayern de Múnich, equipo del que ya es figura.

Lucho no escatimó en elogios para su nuevo hogar, Alemania, destacando especialmente la ciudad de Múnich; lo describió como simplemente “espectacular”. Se mostró gratamente sorprendido por la calidez de su gente, comentando que la gente es “amorosa, respetable y muy aficionados al fútbol”.

Su adaptación al club y a la ciudad ha sido notablemente rápida, y esto se debe, en gran parte, a la bienvenida que ha recibido: “La gente está muy feliz acá con mi llegada. Ellos también me lo han hecho saber desde el principio. Me han dado su cariño, su amor”, expresó.

Su objetivo con este nuevo club es claro. Según señaló, quiere seguir disfrutando del fútbol, ayudar con goles, asistencias y ganar más títulos.



Colombianos en todo el mundo

El apoyo de los colombianos es una fuente constante de motivación para el guajiro, sin importar dónde se encuentre. Recordó su experiencia en Liverpool y la comparó con la actual en el Bayern.

“Donde voy, hay una bandera colombiana, estaba en Liverpool y era lo mismo. Ahora estoy aquí y también lo manifiestan de muy buena manera; siempre están apoyando. Contar con ese apoyo para cada colombiano, para cada jugador es bonito porque así te motivas, estás siempre representando a tu país, sabes que estás haciendo las cosas muy bien”, recalcó.



El Mundial 2026: ¿la Selección Colombia llegará?

Con la mirada puesta en el próximo partido frente a Bolivia en Barranquilla, Luis Díaz enfatizó la trascendencia de este encuentro, calificándolo como “súper importante” no solamente para él, sino para el resto de los compañeros.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial, que obviamente para algunos es el primero y en especial para mí”, aseveró.

El rol de la afición colombiana en el estadio Metropolitano de Barranquilla será determinante. Por eso, destacó que el apoyo de la gente “va a ser súper importante” porque para la Selección “juegan un papel súper fundamental”. “Sin ellos prácticamente no somos nada”, puntualizó.