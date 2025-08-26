Publicidad

Dura sanción para Argentina en Eliminatorias y la "culpa" es de la Selección Colombia

El castigo tomó por sorpresa los hinchas albiceleste, que espera con ansias estas dos últimas fechas de Eliminatorias ante del Mundial 2026.

Argentina vs. Colombia en Eliminatorias (1).jpg
Argentina vs. Colombia en Eliminatorias //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 26, 2025 08:38 p. m.

Nuevamente la Selección Colombia se volvió una piedra en el zapato de Argentina, que tras el último choque entre ambos equipos en el Más Monumental de Buenos Aires no solo dejó la expulsión de Enzo Fernández, sino que, ahora, se conoció que la FIFA sancionó el estadio por un hecho que se dio en ese mismo partido.

“En el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones”, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado, noticia que tomó por sorpresa a los hinchas albicelestes que esperaban tener sus tribunas con normalidad para ese último duelo contra Venezuela de cara al Mundial 2026.

Argentina vs. Colombia, en Buenos Aires por Eliminatorias
Argentina vs. Colombia, en Buenos Aires por Eliminatorias
Foto: AFP

Ante esto, la AFA hizo un fuerte llamado a la afición albiceleste a mantener el buen comportamiento en los compromisos de Eliminatorias y rechazaron cualquier cántico, acción o palabra que fuese de la mano a algún tipo de acto discriminatorio o xenófobo que pudiera afectar susceptibilidades.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”, puntualizaron.

Argentina enfrentará a Venezuela el próximo jueves, 4 de septiembre, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Partido que se llevará a cabo en el Más Monumental, casa del combinado albiceleste y que tendrá como protagonista a esta sanción en algunas tribunas.

