Selección Colombia ya conoce nómina ‘milagrosa’ de Bolivia para Eliminatorias en septiembre

Con escasas chances de clasificación directa, Bolivia apuesta al regreso del corajudo mediocampista ofensivo Henry Vaca para luchar por el pase al Mundial de 2026 en las dos últimas fechas del clasificatorio sudamericano frente a Colombia y Brasil.

El centrocampista de Oriente Petrolero, ausente de buena parte de la eliminatoria por lesión o cuestiones técnicas, es la principal novedad del listado de 28 futbolistas convocados por el seleccionador Oscar Villegas la noche del lunes.

Internacional en 24 ocasiones, autor de un gol y dos asistencias, Vaca, de 27 años, no defiende a su país desde la goleada en casa contra Venezuela (4-0) en septiembre de 2024.

Formará parte del plantel que enfrentará a Colombia (6°) en la calurosa Barranquilla el 4 de septiembre y recibirá cinco días después, en la altura de El Alto (4.150 msnm), al clasificado Brasil (3°) de Carlo Ancelotti.

Aunque remotas, La Verde, octava con 17 puntos en 16 partidos, tiene opciones de obtener el pase directo a la cita que albergarán el próximo año Estados Unidos, Canadá y México.

Más clara parece su opción de pelear con Venezuela, que ocupa la séptima casilla con 18 unidades, la plaza de la repesca intercontinental.

Lista de convocados:

