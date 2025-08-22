Luis Díaz se luce con asistencias a Harry Kane en la goleada del Bayern vs. Leipzig

Una noche redonda para Luis Díaz en su estreno oficial en la Bundesliga con el Bayern de Múnich en la aplastante goleada contra el Leipzig.

El guajiro celebró en el primer tiempo con un golazo luego de definir con derecha para estrellar el balón en el palo y luego enviar al fondo de la red la pelota para el 2-0 parcial. Sin embargo, el colombiano brilló también con sus jugadas individuales y asistencias.



Las asistencias de Lucho Díaz

En el segundo tiempo siguió el nivel arrollador del conjunto bávaro y allí volvió a aparecer el exjugador del Liverpool para ser socio del goleador Harry Kane.

El británico anotó triplete, pero sus dos primeros goles se dieron luego de las asistencias de Díaz. En el minuto 64, Lucho ingresó al área rival, aguantó y cedió el balón a Kane para que enganchara y pudiera el 4-0 parcial.

¡¡LA FÓRMULA DEL BAYERN MUNICH!! ¡¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ Y GOL DE HARRY KANE PARA EL 4-0 VS. LEIPZIG!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XMMhji3XnR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Diez minutos después, el número 14 realizó un taco para habilitar al exTottenham y ampliar el marcador. Ambos celebraron sonriendo por lo que parece será una constante en esta temporada: la dupla goleadora del Bayern.



¡¡FIGURITA REPETIDA, NUEVAMENTE ELLOS!! ¡¡TAQUITO DE LUCHO DÍAZ Y LATIGAZO DE HARRY KANE PARA EL 5-0 DEL BAYERN MUNICH VS. LEIPZIG!!📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Sd3dFrnSeq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Por esta actuación, Luis Díaz alcanzó una calificación de 9.6 en plataformas digitales, como Sofacore.



¿Quién tuvo mejor calificación que Luis Díaz?

Con 10 puntos, Kane se quedó con el galardón del mejor jugador del partido al anotar triplete en el inicio de la Bundesliga, en la que el equipo bávaro espera defender el título.



Así fue la goleada en el estreno de Luis Díaz en la liga

El debut de Luis Díaz en la Bundesliga no pudo tener un mejor marco: el Bayern Múnich goleó 6-0 al RB Leipzig en un partido que evidenció la superioridad del conjunto bávaro desde el pitazo inicial. El colombiano se estrenó con gol y asistencia, mientras que Harry Kane firmó un triplete y Michael Olise se apuntó con un doblete, en un duelo que prácticamente no tuvo equivalencias.

Luis Díaz anotó su primer gol en la Bundesliga el 22 de agosto Foto: AFP

Desde el comienzo, el Bayern salió a imponer condiciones frente a un Leipzig excesivamente replegado, que apostaba al contragolpe como única vía de escape. Sin embargo, la presión alta y la posesión constante de los muniqueses bloquearon cualquier intento ofensivo del rival. Victor Openda, único recurso de salida, se encontró siempre con la solidez de Jonathan Tah, que neutralizó cualquier aproximación.

Las primeras opciones de gol llegaron temprano: en el minuto 11, Kane habilitó a Konrad Laimer para un remate que obligó a Peter Gulacsi a una gran atajada. El guardameta volvió a salvar en el 18 ante Olise y en el 25 el inglés estuvo cerca de abrir el marcador. Finalmente, el premio llegó en el 27 con un derechazo de Olise tras una buena jugada colectiva iniciada por Stasinic y acompañada por Gnabry y Goretzka.

Publicidad

El segundo tanto no tardó en llegar y tuvo sello colombiano. En el minuto 32, Luis Díaz definió dentro del área tras una brillante asistencia de tacón de Serge Gnabry. El guajiro había participado en la jugada previa junto a Kane y selló así su primer gol oficial en Alemania. Apenas diez minutos después, Olise amplió la cuenta con un nuevo tanto tras un pase de Gnabry, confirmando que el Bayern jugaba a placer.

Con el 3-0 al descanso, el partido parecía sentenciado. La segunda parte tuvo un breve aire de reacción por parte del Leipzig, impulsado por el ingreso de Antonio Nusa, que incluso anotó un gol anulado. Sin embargo, la inspiración de Harry Kane despejó cualquier duda: el inglés marcó en el 64 en un contragolpe, repitió en el 74 con un remate desde el borde del área a pase de Luis Díaz y completó su triplete en el 78 tras una jugada iniciada por Minjae Kim.

El 6-0 final no solo confirma la autoridad del Bayern en el inicio de la Bundesliga, sino que también dejó el estreno soñado para Luis Díaz. El colombiano no solo aportó gol y dos asistencia, sino que mostró una rápida adaptación al estilo de juego del equipo y una conexión prometedora con figuras como Kane y Gnabry. Una actuación que ilusiona tanto a la hinchada del club bávaro como a los seguidores de la Selección Colombia.