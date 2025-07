El contundente mensaje de la esposa de Luis Díaz tras salida del Liverpool

Este miércoles, 30 de julio, finalmente se confirmó la salida de Luis Díaz del Liverpool. Ahora, el colombiano será parte del Bayern Múnich con un contrato hasta el 2029. Después de poco más de tres años, se despidió de los Reds, el equipo con el que dio un salto y se convirtió en figura mundial.

A través de sus redes sociales oficiales, Lucho se despidió del Liverpool con un sentido mensaje de agradecimiento. Comentó que lleva a todos en el corazón, en especial, a Diogo Jota, quien falleció hace unas semanas en un trágico accidente de tránsito en España.

“Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. He conocido gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron mucho y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial, y mantendré a todos en mi corazón”, escribió.

Contundente mensaje de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz

También se pronunció Geraldine Pone, la hermosa esposa de Luis Díaz. Vía Instagram, dedicó unas palabras a los hinchas y a la ciudad que los acogió y, según dijo, que les cambió la vida por completo.

“Hoy le decimos adiós a un club que nos abrazó desde el primer día, que nos hizo sentir en casa, que nos permitió soñar en grande y vivir momentos que guardaremos por siempre. Vinimos con la ilusión de jugar en un club histórico, y nos vamos habiendo vivido experiencias maravillosas”, dijo.

Ponce insistió que, más allá del fútbol, se queda con todo lo que construyó junto a su esposo fuera de cancha, haciendo referencia a su forma de vida, las personas que conocieron, “los aprendizajes y los días buenos y los no tanto”.

“Liverpool fue testigo de nuestros sueños cumplidos. Por eso, este club siempre será parte de nuestra historia. Gracias al equipo, al cuerpo técnico, a los jugadores, a quienes estuvieron cerca dentro y fuera del estadio. Gracias por tanto amor”, añadió.

Ponce señaló que, a partir de ahora, comienza “un nuevo capítulo” en la historia que como familia están escribiendo, pues cabe recordar que la pareja tiene dos hijas pequeñas. Además, recalcó que llegar al Bayern significa “mucho”.

“Llegamos a una nueva ciudad, con la ilusión intacta y el corazón listo para entregarlo todo, a asumir este reto con alegría, con humildad y, como siempre: en familia”, precisó.